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Бишкек и Пекин обсуждают открытие прямого авиасообщения

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- Нина Ничипорова
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10 марта 2023 года в Пекине состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Актилек Мусаевой с директором международного департамента администрации гражданской авиации КНР Чэнь Вэй. Об этом сообщили в МИД КР.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего кыргызско-китайского сотрудничества в сфере авиации. В частности, открытия прямого авиасообщения между Бишкеком и Пекином, а также открытия дополнительных воздушных коридоров.

Кроме того, отмечена и важность организации грузовых рейсов между Китаем и Кыргызстаном для развития электронной коммерции.


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URL: https://www.vb.kg/427898
Теги:
авиация, Китай, сотрудничество, Кыргызстан, новый авиарейс, посол
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