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В КР на обсуждение выносится список произведений для чтения школьников

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- Назгуль Абдыразакова
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На общественное обсуждение выносится список 100 произведений, рекомендуемых школьникам для чтения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в настоящее время значима проблема формирования культуры чтения школьников, поэтому необходимо организовать изучение ими вместе с мировой литературой лучших произведений национального фонда. С этой целью предлагается для обязательного чтения каждого школьника проект "100 книг".

Предложения можно направить в сектор развития книгоиздания министерства образования и науки в течение одного месяца на электронный адрес s.toyaliev@yandex.ru


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URL: https://www.vb.kg/427912
Теги:
книги, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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