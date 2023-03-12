В КР на обсуждение выносится список произведений для чтения школьников

На общественное обсуждение выносится список 100 произведений, рекомендуемых школьникам для чтения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в настоящее время значима проблема формирования культуры чтения школьников, поэтому необходимо организовать изучение ими вместе с мировой литературой лучших произведений национального фонда. С этой целью предлагается для обязательного чтения каждого школьника проект "100 книг".

Предложения можно направить в сектор развития книгоиздания министерства образования и науки в течение одного месяца на электронный адрес s.toyaliev@yandex.ru