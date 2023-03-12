"Мы создали комиссию, которая проверит новые дома на сейсмоустойчивость"

Землетрясения в Турции и Сирии заставили наше правительство и главу нашего государства Садыра Жапарова обратить внимание на строительную отрасль в Кыргызстане. Об этом в интервью интервью телерадиокомпании "Мир" заявил глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

"К сожалению, 30 лет мы увлекались демократическим строительством Кыргызстана: около шести президентов, 33 правительства, нам некогда было оглядываться на все эти стороны. Но наши строители – молодцы, они выдерживали строительные нормы, которые закладывались еще в советское время. Есть еще у нас инженеры, надзорные органы. Несмотря на это, мы создали сейчас рабочую государственную комиссию, которая более пристально, через призму этой трагедии, изучит все новые дома, построенные за последние 10-20 лет на предмет сейсмоустойчивости.

Буквально недавно на выборах в Академию наук нашей страны правительство рекомендовало встать во главе этого многоуважаемого научного заведения именно сейсмологу. У нас более 95% страны – это горы. Практически около 3 тысяч мелких землетрясений у нас происходит, также бывают и более серьезные – магнитудой 4,5-5 на границах с соседями и на территории нашей страны. Поэтому ждем рекомендаций от науки и начинаем принимать практические меры, направленные на уменьшение влияния катастроф, в том числе и землетрясений на наших граждан", - сказал глава кабмина КР.