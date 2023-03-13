Генералы кыргызской милиции встретились с губернатором Чуйской области

Председатель Совета генералов Садырбек Дубанаев, а также генералы кыргызской милиции Курман Кубатбеков, Абдулда Суранчиев и Кемельбек Киязов встретились с полномочным представителем президента в Чуйской области Канатом Жумагазиевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Канат Жумагазиев обсудил с генералами вопросы социально-экономического развития Чуйской области, обеспечения общественного порядка, а также ряд важных вопросов в регионе, которые необходимо решить незамедлительно, в особенности касающихся земельных вопросов.

В завершение встречи генералы пожелали бывшему милиционеру Канату Жумагазиеву иметь широкий горизонт планирования, ставить высокие амбициозные цели и всегда идти только вперед.