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Генералы кыргызской милиции встретились с губернатором Чуйской области

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Председатель Совета генералов Садырбек Дубанаев, а также генералы кыргызской милиции Курман Кубатбеков, Абдулда Суранчиев и Кемельбек Киязов встретились с полномочным представителем президента в Чуйской области Канатом Жумагазиевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Канат Жумагазиев обсудил с генералами вопросы социально-экономического развития Чуйской области, обеспечения общественного порядка, а также ряд важных вопросов в регионе, которые необходимо решить незамедлительно, в особенности касающихся земельных вопросов.

В завершение встречи генералы пожелали бывшему милиционеру Канату Жумагазиеву иметь широкий горизонт планирования, ставить высокие амбициозные цели и всегда идти только вперед.


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URL: https://www.vb.kg/427930
Теги:
МВД, Чуйская область, Кыргызстан
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