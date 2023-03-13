Земельная амнистия в КР: саботаж есть, а закона нет

По сообщению пресс-службы ГКНБ, в Сокулукском районе выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями и подделки документов со стороны ответственных лиц ГУ "Кадастр". Злоупотребления связаны с незаконной выдачей земельных участков.

В рамках возбужденного уголовного дела задержана очень интересная компания: заместитель директора Сокулукского филиала "Кадастра", сотрудник регистрационного отдела этого же филиала и двое членов ОПГ. То, что крупные и не очень крупные чиновники в Кыргызстане частенько намертво сращиваются с криминалитетом, - давно уже не является тайной. Сращиваются иной раз так, что сразу и не разберешь, где бандит, а где государственный служащий. Как в таком случае отделить "мух от котлет"? ГКНБ выявляет, ловит и закрывает таких государственных "сращенцев".

Но что с ними делать дальше?

Недавно прошла информация об ответственном секретаре Орокского айыл окмоту (тот же Сокулукский район), у которого дома при обыске нашли готовые решения о выделении земельных участков, крупную сумму в долларах и пятнадцать патронов разного калибра. Страшные дела творились в Орокском айыл окмоту: чекисты обнаружили восемнадцать фальшивых доверенностей на граждан, которые числятся умершими или выехавшими за пределы республики. Используя эти мертвые души, предприимчивые мелкие чиновники выносили липовые решения о выделении земель и так же незаконно регистрировали правоустанавливающие документы на эти участки.

Ранее сотрудники ГКНБ задержали директора и ведущего специалиста Сокулукского филиала госучреждения "Кадастр". Эти двое, злоупотребляя должностным положением, нарисовали поддельный государственный акт о праве частной собственности на землю для руководителя некой компании. В результате государству был причинен ущерб почти на два с половиной миллиона сомов.

Более того, выяснилось, что в отношении этих же двоих деятелей возбуждены и расследуются еще по крайней мере 11 уголовных дел по другим фактам должностных правонарушений.

Еще чуть раньше Госкомитет национальной безопасности вернул государству земельную площадь стоимостью 13 миллионов сомов. Земля находится в том же Сокулукском районе и в свое время была незаконно передана сотрудниками "Кадастра" в частное пользование.

По наблюдению правоохранителей, Чуйская область вообще славится огромным количеством фактов мошенничества с землей. А в Чуйской области уверенно лидирует Сокулукский район с его нечестными землемерами, земледарителями и землеторговцами.

Но не только Чуйская область подвержена всевозможным земельным махинациям.

Как установила прокуратура Кара-Суйского района Ошской области, должностные лица местного филиала ГУ "Кадастр" тоже без каких-либо документов зарегистрировали на некоего гражданина земельный участок площадью 0,18 га, принадлежащий муниципалитету. Стоимость участка – 24 с половиной миллиона сомов.

В принципе можно копнуть в любой области, любом районе нашей страны – и обязательно выкопаешь энное количество земельных аферистов, покрываемых чиновниками всех мастей. Не двигается закон и в Аламудунском, и в Ысык-Атинском районе… Далее – везде.

Подписывая поправки в Закон "О трансформации земельных участков", президент Садыр Жапаров явно ожидал другого эффекта. Эти поправки были рассчитаны на граждан, которые построили дома на земле, изначально для этого не предназначенной, чем создали себе многолетние неразрешимые проблемы. Цель у закона самая что ни на есть благая – решить социальные проблемы многих тысяч семей и дать им наконец воспользоваться правом на землю…

Что продолжают творить чиновники? С одной стороны – действительно трансформируют земли, превращая сельхозучастки в участки под строительство; с другой стороны – продают эти земли направо и налево совершенно бесконтрольно. Бывает, что у одного участка оказывается одновременно несколько владельцев. А если учесть чехарду с правоустанавливающими документами… У кого-то их вообще нет, у кого-то есть, но фальшивые. Кто-то, по новому законодательству имеющий право на участок, где давным-давно проживает, не может узаконить его без дополнительной мзды.

Никто при этом ни за что не отвечает…

Вместо того чтобы контролировать действия глав айыл окмоту, вместо того чтобы, обнаружив недочеты и погрешности в законодательстве, указывать на них президенту, способствовать устранению всех недочетов и содействовать скорейшему решению всех первостепенных вопросов, чиновничья братия поймала тишину. И, формально вроде бы ничего не делая, с выгодой для себя потворствует преступлениям более мелких чинуш.

Есть земельное законодательство, но его исполнение саботируется чиновниками и прочими, имеющими доступ к земельной кормушке. А вот закона о саботаже в Кыргызстане нет. И нет поэтому возможности должным образом наказывать этих господ, тормозящих действие президентского закона. В лучшем случае их снимают с работы – чтобы посадить на место каждого такого саботажника очередного тихого афериста и махинатора.

Чтобы грамотно претворить в жизнь благую инициативу президента о земельной трансформации и амнистии, надо, не мудрствуя лукаво, называть вещи своими именами. Называть саботаж саботажем и предусмотреть за него суровое уголовное наказание. Потому что именно чиновники-саботажники в большинстве случаев провоцируют кыргызские революции.