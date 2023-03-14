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В Бишкеке проходит республиканская олимпиада по финансовой безопасности

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- Назгуль Абдыразакова
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В период 27 февраля по 24 марта проводится вторая Республиканская олимпиада по финансовой безопасности. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, олимпиада проводится для популяризации вопросов финансовой безопасности и направления противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) среди студентов образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики.

Целью олимпиады является:

• выявление талантливых студентов, имеющие знания, умения, навыки в сфере финансовой безопасности, и представления им дополнительных возможностей для профессионального роста;

• формирование кадрового потенциала из числа талантливой молодежи для научно-исследовательской и административной деятельности в областях финансовой безопасности и в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для привлечения в национальную антиотмывочную систему;

• стимулирование творческого роста, активности и профессиональной мобильности талантливых студентов образовательных организаций высшего образования.

В рамках олимпиады 22-23 марта 2023 года проходит командный практикум и дискуссионные панели с представителями правоохранительных и проверяющих органов, частного сектора, где участники Олимпиады смогут задать вопросы специалистам в сфере ПФТД/ЛПД о практическом применении законодательства Кыргызской Республики.

Во время командного практикума участники побывают в роли финансового разведчика и им будет представлена возможность провести финансовое расследование, используя различные инструменты поиска информации по открытым источникам, а также различным базам данных и другим ресурсам для решения кейсов.

По итогам олимпиады участники пройдут итоговое тестирование и 10 сильнейших участников будут отобраны в состав команды Кыргызской Республики, которая представит страну на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в период со 2 по 6 октября 2023 года в г. Сочи, Российская Федерация.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов и учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Минфине.


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URL: https://www.vb.kg/427963
Теги:
безопасность, Кыргызстан, финансы
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