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Тенгиз Болтурук опроверг слова жены по поводу пыток

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- Бермет Таалайбекова
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Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток принял во внимание заявление супруги бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука Ильмиры Алпысбаевой, которое она сделала через социальные сети, где высказала предположение, что ее мужа могут пытать. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра.

По ее данным, 10 марта 2023 года сотрудники НЦПП посетили Тенгиза Болтурука, находящегося в СИЗО ГКНБ КР, и провели с ним беседу по поводу опасений его супруги.

"В разговоре с представителями Наццентра Тенгиз Болтурук опроверг слова своей жены и заявил о том, что никаким пыткам он не подвергался", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/427970
Теги:
СИЗО, Тенгиз Болтурук
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