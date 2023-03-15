Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

Допризывная подготовка к армии - право на защиту жизни

230  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство обороны Кыргызской Республики совместно с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" провели круглый стол с руководителями патриотических организаций, которые занимаются подготовкой молодежи к армии.

- Актуальность встречи продиктована желанием услышать проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели допризывной подготовки в школах республики, а также руководители военно-патриотических, исторических клубов, общественных организаций, которые занимаются горной, подводной подготовкой и парашютным спортом. И, помимо этого, с ситуацией смогли ознакомиться и представители МЧС, МВД, Минобразования, которые также касаются вопросов и национальной безопасности и подготовки кадров для преподавания допризывной подготовки.

И, возможно, впервые они смогли не просто рассказать об успехах, но и о том, что мешает и что, на их взгляд, сможет помочь изменить ситуацию. Например, очень важно, что все участники круглого стола осознают свою ответственность в деле подготовки защитников родины. И практически все выстояли в самые сложные времена перестройки и современности, не бросили военную патриотику. При это несколько человек отметили, что затеплилась надежда на то, что у государства меняется отношение к патриотизму, когда в 2021-м и в 2022 годах президент в своих выступлениях заговорил о значимости профессии военных, - сказал и.о. заместителя министра обороны Акылбек Дононбаев.

Военруки рассказали, что в регионах приходится по графику брать учебный автомат, и подростки не имеют возможности пройти необходимую подготовку. Но есть случаи, когда военруками назначают учителей других предметов, как допнагрузку. Поскольку подготовленные на эту специальность специалисты или ветераны, обладающие опытом и знаниями, из-за низкой зарплаты военруками идти не хотят. То есть в реальности происходит настоящая профанация процесса допризывной подготовки школьников. Считается, что она есть, но на самом деле о качестве знаний и навыков говорить не приходится.

Не знакомых со спецификой работы с допризывниками представителей МВД и МЧС поразил тот факт, что военруки сами, на собственные средства, зачастую вынуждены готовить учебные пособия, наглядную агитацию, которую, конечно, должно предоставлять государство. И важно, что именно приглашенные на круглый стол отметили, что подготовка допризывной молодежи - дело государственной важности, и предложили поднять статус обсуждения проблемы до целевого комитета ЖК и обратиться к президенту.

Также было предложено создать координационный комитет при Минобороны, который бы помогал быстрее решать все озвученные вопросы.

Участники встречи выразили озабоченность тем, что в школьной программе всего 2 часа выделено на изучение истории Второй мировой войны. По их словам, ученики без изучения героического прошлого своих дедов и прадедов не смогут понимать значимость подготовки к армии. Помимо этого, в учебниках истории нет актуального курса, который бы рассказывал о героизме ветеранов-"афганцев", баткенцев, об участниках миротворческой миссии Кыргызстана на кыргызско-таджикской границе в 1992-1999 годах, о подвиге участников защиты Кыргызстана на границе с Таджикистаном в 2022 году.

И тем более недопустимо искажение исторической правды и всех попыток забыть подвиг народов Советского Союза в победе с фашистами, когда даже хотят перекрасить предателей в героев.

Участники круглого стола в поисках решения вопроса предложили рассмотреть возможность финансирования военно-патриотических и исторических клубов, как социальный заказ для подготовки защитников родины. При этом должен быть определен статус военно-патриотических объединений, целей и при таком подходе можно было бы говорить о подготовке специалистов для армии различных специальностей, что сегодня актуально как никогда. Армии нужны грамотные, разносторонне развитые призывники. А в горных условиях подготовка таких специалистов должна быть еще более продуманной.

В результате круглого стола было заявлено, что работа по всем вопросам не заканчивается одной встречей и важно выстроить работоспособную систему проработки задач и решений.

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" предложили рассматривать допризывную подготовку как право на защиту собственной жизни, собственной безопасности, которое государство должно не только декларировать, но и обеспечивать. А как показало обсуждение, в КР пока государство не всегда контролирует исполнение взятых на себя обязательств в части подготовки молодежи к армии и своих граждан к защите родины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427992
Теги:
молодежь, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  