Допризывная подготовка к армии - право на защиту жизни

Министерство обороны Кыргызской Республики совместно с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" провели круглый стол с руководителями патриотических организаций, которые занимаются подготовкой молодежи к армии.

- Актуальность встречи продиктована желанием услышать проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели допризывной подготовки в школах республики, а также руководители военно-патриотических, исторических клубов, общественных организаций, которые занимаются горной, подводной подготовкой и парашютным спортом. И, помимо этого, с ситуацией смогли ознакомиться и представители МЧС, МВД, Минобразования, которые также касаются вопросов и национальной безопасности и подготовки кадров для преподавания допризывной подготовки.

И, возможно, впервые они смогли не просто рассказать об успехах, но и о том, что мешает и что, на их взгляд, сможет помочь изменить ситуацию. Например, очень важно, что все участники круглого стола осознают свою ответственность в деле подготовки защитников родины. И практически все выстояли в самые сложные времена перестройки и современности, не бросили военную патриотику. При это несколько человек отметили, что затеплилась надежда на то, что у государства меняется отношение к патриотизму, когда в 2021-м и в 2022 годах президент в своих выступлениях заговорил о значимости профессии военных, - сказал и.о. заместителя министра обороны Акылбек Дононбаев.

Военруки рассказали, что в регионах приходится по графику брать учебный автомат, и подростки не имеют возможности пройти необходимую подготовку. Но есть случаи, когда военруками назначают учителей других предметов, как допнагрузку. Поскольку подготовленные на эту специальность специалисты или ветераны, обладающие опытом и знаниями, из-за низкой зарплаты военруками идти не хотят. То есть в реальности происходит настоящая профанация процесса допризывной подготовки школьников. Считается, что она есть, но на самом деле о качестве знаний и навыков говорить не приходится.

Не знакомых со спецификой работы с допризывниками представителей МВД и МЧС поразил тот факт, что военруки сами, на собственные средства, зачастую вынуждены готовить учебные пособия, наглядную агитацию, которую, конечно, должно предоставлять государство. И важно, что именно приглашенные на круглый стол отметили, что подготовка допризывной молодежи - дело государственной важности, и предложили поднять статус обсуждения проблемы до целевого комитета ЖК и обратиться к президенту.

Также было предложено создать координационный комитет при Минобороны, который бы помогал быстрее решать все озвученные вопросы.

Участники встречи выразили озабоченность тем, что в школьной программе всего 2 часа выделено на изучение истории Второй мировой войны. По их словам, ученики без изучения героического прошлого своих дедов и прадедов не смогут понимать значимость подготовки к армии. Помимо этого, в учебниках истории нет актуального курса, который бы рассказывал о героизме ветеранов-"афганцев", баткенцев, об участниках миротворческой миссии Кыргызстана на кыргызско-таджикской границе в 1992-1999 годах, о подвиге участников защиты Кыргызстана на границе с Таджикистаном в 2022 году.

И тем более недопустимо искажение исторической правды и всех попыток забыть подвиг народов Советского Союза в победе с фашистами, когда даже хотят перекрасить предателей в героев.

Участники круглого стола в поисках решения вопроса предложили рассмотреть возможность финансирования военно-патриотических и исторических клубов, как социальный заказ для подготовки защитников родины. При этом должен быть определен статус военно-патриотических объединений, целей и при таком подходе можно было бы говорить о подготовке специалистов для армии различных специальностей, что сегодня актуально как никогда. Армии нужны грамотные, разносторонне развитые призывники. А в горных условиях подготовка таких специалистов должна быть еще более продуманной.

В результате круглого стола было заявлено, что работа по всем вопросам не заканчивается одной встречей и важно выстроить работоспособную систему проработки задач и решений.

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" предложили рассматривать допризывную подготовку как право на защиту собственной жизни, собственной безопасности, которое государство должно не только декларировать, но и обеспечивать. А как показало обсуждение, в КР пока государство не всегда контролирует исполнение взятых на себя обязательств в части подготовки молодежи к армии и своих граждан к защите родины.