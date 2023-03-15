Недропользователи просят власти отодвинуть сроки запрета на экспорт руды

Государство сделало ставку в переработке руды, добытой в КР, на ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат", не отменив процедуру его банкротства. Об этом сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

По его словам, процедура банкротства оказывает серьезное препятствие для реализации указа главы государства. "Что касается запрета на экспорт руды, то до мая текущего года практически нереально построить и запустить производственные мощности, позволяющие перерабатывать все виды золотосодержащих руд и концентратов. В настоящее время горнодобывающие компании должны заключать или продлевать договоры с зарубежными партнерами – покупателями руды и концентрата, однако вследствие правовых препятствий и неопределенности заключение таких соглашений на грани срыва. А значит, под угрозой и производственный процесс. В срочном порядке необходима отмена указа или пролонгация сроков его введения в действие и создание необходимых условий для строительства соответствующих золотоизвлекающих фабрик (ЗИФ)", - подчеркнул Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК также отметил, что у недропользователей серьезные проблемы с получением лабораторных анализов в связи с введением государственной монополии.

"Процесс исследований затягивается до 3 месяцев (1,5 – 2 месяца отбор проб, 1 – 1,5 месяца анализ). Ранее в частных лабораториях результаты можно было получить в течение 1 – 1,5 месяца. Также и повысились расходы компаний. Если ранее анализы с 3 тысяч тонн концентрата обходились в 700 900 тысяч сомов, то теперь расходы на эти цели увеличились до 2,8 – 3 млн. сомов. Регулярно затягиваются сроки проведения экологической экспертизы, в некоторых случаях - до 10 месяцев, тогда как установленный срок для этой процедуры – не более 3-х месяцев. При этом безосновательно выносятся отрицательные заключения. Допускается бюрократия и дополнительные необоснованные требования при приеме и получении документов, сдаче отчетов, в процессе корректировки и дополнения проектов. Многие геологические компании обращаются с просьбой снижения ставок сбора за удержание лицензии, так как действующие, увеличенные в 2021 году, неподъемные", - заявил Эльдар Таджибаев.

Напомним, запрет на вывоз золотосодержащей руды из КР вступит в силу с 1 мая 2023 года.