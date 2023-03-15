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Кулубаев предложил японским партнерам более активно инвестировать в КР

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Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял специального представителя МИД Японии, посла по Центральной Азии г-на Масаки Икэгами. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-японского сотрудничества, в т.ч. организацию визитов на высоком и высшем уровнях, а также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.

Руководитель внешнеполитического ведомства КР Жээнбек Кулубаев отметил, что Кыргызстан считает Японию близкой и дружественной страной, с которой связывают общие демократические и правочеловеческие ценности. Министр подтвердил, что Япония является одним из ключевых внешнеполитических партнеров республики, с которым последовательно поддерживается политический диалог и развивается финансово-экономическое сотрудничество. При этом руководитель МИД КР предложил японским партнерам более активно реализовывать имеющийся потенциал сотрудничества в инвестиционной и финансово-технической сферах.

В свою очередь специальный представитель МИД Японии Масаки Икэгами выразил приверженность углублению японо-кыргызских отношений, подтвердил готовность Японии поддерживать Кыргызстан в различных сферах, а также отметил основные внешнеполитические приоритеты и позиции своей страны по актуальным вопросам международной повестки дня.

В завершение беседы стороны подтвердили общее стремление к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества по всем вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/428015
Теги:
Япония, Кыргызстан
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