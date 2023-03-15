Дойдет ли посыл президента до Тенгиза Болтурука?

Президент Садыр Жапаров в последнем интервью ответил супруге бывшего внешнего руководителя закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука, которая, напомним, объявила голодовку.

"Официально объявляю голодовку сегодня, с 13 марта, за то, что не дают моему супругу даже самый строгий домашний арест! Не дают ему возможность защититься! Не дают ему возможность долечиться! Не дают ему возможность быть с детьми! Моя жизнь и будущее в ваших руках!" - ранее написала она в соцсети.

Президент же недвусмысленно дал понять ей и всем остальным кыргызстанцам, голодовка не поможет, просто "пусть вернут все".

"Я лично Тенгизу Болтуруку с момента его назначения и до того дня, как его арестовали, все время твердил, что у государства длинные руки. "Государство найдет след даже одного сома. Работай честно", - говорил ему. К сожалению, так не получилось. Насколько мне известно, сейчас арестованы около десяти человек. Пусть все задержанные восстановят нанесенный ущерб. Ранее генеральный прокурор говорил, что большая часть суммы возвращена. Пусть вернут все. После этого, возможно, что правоохранительные органы и суды будут рассматривать меру пресечения в виде домашнего ареста. Ни у кого нет цели, чтобы они пропали в тюрьме", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что глава государства еще ранее заявлял, что политика в отношении проворовавшихся чиновников будет несколько иная, чем прежде. То есть коррупционеров теперь просто на просто будут вынуждать вернуть деньги, так как для страны при сегодняшнем экономическом положении будет выгоднее заставить вернуть наворованное, чем потом содержать этих чиновников в тюрьмах либо в случае побега искать по всему миру.

Дошел ли этот посыл президента до Тенгиза Болтурука, который продолжает заявлять о своей невиновности? Скорее всего да, но судя по его последним словам и заявлениям супруги, последний решил "блефовать" до конца, так сказать, сколько сможет.

Почему, спрашивается, Болтурук так упорно не желает услышать президента, даже в ущерб себе и своей супруги. А может дело в его характерной черте, о которой уже давно всем известно.

Достаточно вспомнить только, какую зарплату поставил сам себе Болтурук на должности внешнего управляющего ЗАО "КГК". Если с мая 2021 года по февраль 2022 года размер зарплаты составлял 40 тысяч долларов. То 21 декабря 2021 года Тенгиз Болтурук установил себе размер вознаграждения в размере 55 тысяч долларов. И это при том, что в 2021 году на этой должности Деон Баденхорст получал в месяц 36,7 тысячи долларов.

Прибавьте к этому хищения на предприятии на миллионы сомов, из-за которых Тенгиз Болтурук вместе с другими руководителями Кумтора был привлечен к уголовной ответственности, то складывается немалая прибыль.

Кроме этого, Болтурук неплохо заработал на своей фирме Global Revival Inc., которая оказывала определенные консалтинговые услуги ОАО "Кыргызалтын". Стоимость этих услуг обошлась Кыргызстану в 300 тысяч долларов.

Словом, есть чем поделиться и есть где взять деньги при желании, но вместо этого мы пока слышим только слова о честности, святости и бескорыстности последнего, да только народ не обманешь, тем более что все было видно и невооруженным глазом.