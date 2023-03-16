Кыргызстанские пограничники пресекли незаконную транспортировку золота

Пограничники пункта пропуска "Достук-автодорожный" совместно с сотрудниками ГТС при МФ КР пресекли незаконную транспортировку золотых изделий через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Двое граждан Республики Узбекистан Я.А., 1999 г.р., и К.Ф., 1978 г.р., направлялись из Кыргызстана в Узбекистан. В карманах они пытались пронести золотые изделия в обход таможенного законодательства, не оформив декларацию.

Во время прохождения пограничного контроля пограничный наряд и сотрудники ГТС пронести в карманах золотые изделия в обход таможенного законодательства (отсутствие декларации).

По предварительным данным, общая сумма контрабандных золотых изделий составила 595 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".