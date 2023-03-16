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Малайзийской МТПП презентовали проект по строительству завода в КР

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- Бакыт Басарбек
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Временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Малайзии Атай Наматбаев встретился с Исполнительным директором Малайзийской международной торгово-промышленной палаты (MICCI) Шоном Эдвардом Чихом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Кыргызской Республикой и Малайзией, а также установления сотрудничества между торгово-промышленными платами двух стран.

Кроме этого, А.Наматбаев рассказал об инвестиционном потенциале Кыргызской Республики, в частности членам MICCI представлена презентация об отечественных продуктах и проект по строительству завода бутилированной воды в КР.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении кыргызско-малазийского бизнес-форумов в Бишкеке и Куала-Лумпуре в ближайшей перспективе".


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URL: https://www.vb.kg/428056
Теги:
торговля, Малайзия, Кыргызстан, посол
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