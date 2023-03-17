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ЦИК провела тренинги кандидатам в депутаты в Нарынской области

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- Бакыт Басарбек
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ЦИК провела совещания по подготовке к местным выборам в Нарынской области и тренинги кандидатам в депутаты Чаекского и Кок-Ойского айылных кенешей Джумгальского района. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"В ходе встреч член ЦИК, куратор по Нарынской области А. Эшимов рассказал об особенностях предстоящих выборов, в том числе о формировании списков избирателей, образовании избирательных округов, правилах регистрации кандидатов, правилах формирования и финансирования избирательных фондов кандидатов, правилах проведения предвыборной агитации, определения результатов выборов, а также об ответственности за нарушения избирательного законодательства КР.

Член ЦИК отметил важность исполнения нормы законодательства о резервировании 30% мандатов для женщин для расширения участия женщин в представительных органах.

Кандидаты были ознакомлены с информационными ресурсами ЦИК, применяемыми на выборах депутатов местных кенешей. Изучили порядок введения данных кандидатов в систему "Электронный кандидат".

Справочно: в Чаекском айылном кенеше количество избирателей – 8187. Количество мандатов – 21, из них для женщин - зарезервировано 8 мандатов. Количество кандидатов – 47, из них женщины – 17.

В Кок-Ойском айылном кенеше - количество избирателей составляет 2050. Количество мандатов – 11, из них для женщин - зарезервировано 4 мандата. Количество кандидатов – 22, из них женщины – 9".


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URL: https://www.vb.kg/428072
Теги:
Нарынская область, Кыргызстан, местные выборы, ЦИК
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