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"Нынешняя политика Турции выгодна странам Центральной Азии"

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- Светлана Лаптева
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Заявление президента Турции Эрдогана о желании вступить в ШОС стала ключевым элементом в складывающемся пазле нового центра силы "Условный ШОС". Об этом на круглом столе по теме "Турция после выборов: ЦА как хаб для новой политики в Евразии" заявил политолог Денис Бердаков.

По его словам, мы уже вошли в эпоху, когда мир разделен на два центра силы. Это ШОС во главе с Китаем и Европа с Японией и рядом других стран во главе с США.

"Это новая мировая ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ война. Победит в ней тот, кто сможет внедрить новый технологический уклад (новые материалы, стандарты связи 6 G , новую энергетику). Для стран Запада старение населения и политический раскол, неготовность идти на жертвы – это тоже огромный вызов. Для стран ШОС технологическое отставание и социальное неравенство также опасны.

Центр силы "Условный ШОС" окончательно сформировался за последний год перед нашими глазами. Начиная с событий в Украине, примирения Китаем Ирана и Саудовской Аравии, заявления о интенсификации Ираном, Китаем, Россией, Узбекистаном и Казахстаном строительство новых транспортных коридоров в центре Евразии. Это все звенья одной цепи   - идет новая мировая технологическая война. Победители получат резкий рывок в производительности труда и лет через 20 будут формировать новую систему мировой безопасности взамен или на остатка ООН.

И в этом ряду заявление Эрдогана  в сентябре 2022 года о том, что Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, стала также ключевым элементом этого пазла. Турция, несмотря на членство в НАТО, весь 2022 год проводила независимо свою внешнюю политику – решая прежде  всего для себя вопросы экономики и национального интереса в области получения продовольствия, энергоресурсов и доступа своих товаров на важные для нее рынки", - сказал Бердаков. 

Эксперт отметил, что нынешняя политика Турции по уходу от односторонней политики в пользу США и перебалансировка  своих торгово-экономических потоков в сторону КНР и РФ выгодна странам ЦА. 

"Это позволяет дополнительно зарабатывать и снижает риски дестабилизации в регионе. На фоне общего роста конфликтности в мире многосторонняя разумная внешняя политика Турции помогает снизить риски в ЦА. За поздние 15-20 лет рост товарооборота Турции и стран ЦА  составил 350 процентов. И к примеру, Узбекистан наращивает эти темпы последние годы таким образом, что ожидается рост товарооборота до 10 миллиардов долларов уже через 5 лет. Идет рост инвестиции. За 2020 год товарооборот между Турцией и Туркменистаном – 2 млрд. долларов, что в 3 раза  больше, чем в 2018 год. Общий объем турецких инвестиций  превышает 47 млрд. долл. Значение Казахстана для Турции возросло ещё больше после того, как по условиям соглашения, заключенного в ноябре 2020 года по итогам осенней войны в Нагорном Карабахе, Азербайджан получил право на создание транспортного коридора, связывающего основную территорию страны с Нахичеванью. Турция уже заявила о намерении строительства железной дороги. Таким образом, Турция открывает для себя шаги к реализации Транскаспийского коридора. Помимо железнодорожного сообщения, Турция заинтересована в строительстве авиахаба в Центральной Азии через аэропорт Алматы", - отметил он. 

Бердаков уверен, что ЦА становится регионом важным для всех крупных игроков – Ирана, Китая, России и, очевидно, Турции.

"На этом фоне экономика Кыргызстана, как ни парадоксально, переживает новую индустриализацию, как и Казахстана, и Узбекистан. Это связано с тем, что довольно много крупных производств переезжает сюда из Китая и России. По сути, Центральная Азия становится промышленным центром и хабом, который будет обеспечивать и Беларусь, и Россию рядом товаров. Уже сегодня мы видим сильно возросший в России спрос на рекреационные услуги в Кыргызстане, спрос на жилье и услуги банковского сектора. Центральная Азия, как и сотни лет назад,  становится перекрестком инвестиций, сборочных производств, культурного обмена, транспортных коридоров. И мы видим, как президент Кыргызстана, очевидно понимая это, строит такую же независимую политику, направленную на рост торговали и привлечения инвестиций в страну из ключевых стейкхолдеров региональной безопасности – Китая, России , Турции", - добавил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/428073
Теги:
Турция, Кыргызстан
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