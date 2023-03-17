Обращение президента Садыра Жапарова по случаю Дня памяти Аксыйских событий

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю Дня памяти Аксыйских событий.

Текст обращения главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

История – это мост, соединяющий прошлое и будущее.

Аксыйские события также являются одними из первых политических событий в новейшей истории Кыргызстана, повлиявших на будущее государства. Это был сигнал тревоги, предупреждающий о том, что назревает кризис в управлении страной. Они изменили общественное сознание в политическом развитии Кыргызстана, привели к политической трансформации страны, в целом это был шаг в другом направлении. Аксыйские события изменили взгляды широкой общественности на экономику, политику и идеологию. Ради будущего государства слились воедино неравнодушные и смелые сердца. Таким образом, Аксыйские события изменили ход истории и оставили неизгладимый след в памяти людей, открыли новую страницу в новейшей истории Кыргызстана. Этот день будут помнить всегда.

Аксыйские события обострили отношения между властью и оппозицией. В то же время обе стороны раскрыли свои лица: власть – совершала манипулятивные действия по управлению страной, оппозиция – перешла к тактике использования силы народа, общественности в свою пользу. Таким образом, в течение 20 лет после Аксыйских событий Кыргызстан был насыщен политическими событиями, каждое из которых закаляло наш народ, политическую элиту. История преподала нам всем хороший урок.

История продолжает идти в ногу со временем, в ее непрерывном потоке, как хорошим, так и плохим деяниям дается соответствующая оценка. Историки также много раз будут оценивать это событие с разных точек зрения. Однако неизменным останется только одно – Аксыйские события оставили неизгладимый след в истории и дальнейшем развитии страны.

Отныне будем надеяться, что о Кыргызстане во всем мире будет только позитивное мнение. Сегодня Кыргызская Республика является миролюбивым государством, демонстрирующим пример единства в трудные минуты, стремящимся дальнейшему развитию, свободным, истинно демократическим, государством народовластия, способным дать отпор любым вторжениям.

Мы стараемся не допустить тех потрясений, которые произошли в 2000-х годах при реализации экономических реформ, и делаем все возможное, чтобы не отставать от глобальной цифровой экономики.

Построение светлого будущего было надеждой и желанием каждого гражданина, который пожертвовал своей жизнью ради государственности. Мы обязаны претворить это в жизнь.

Наш народ – это наш мощный ресурс. Мы полагаемся только на него. Да здравствует наш свободный народ, чью волю веками ничто не могло сломить!"