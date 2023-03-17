Развитие цифровизации пока не отвечает ожиданиям бизнеса и потенциалу рынка

"Кабинетом министров Кыргызстана ведется работа по развитию цифровизации и внедрению онлайн-госуслуг как для бизнеса, так и для граждан. Идет оцифровка данных, запущены проект "Безопасный город", портал "Тундук" и другие. Однако развитие этой отрасли не в полной мере соответствует ожиданиям бизнеса и потенциалу рынка", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на международном ПЛАС-форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, взаимодействие предпринимателя с госорганами в Кыргызстане происходит в основном при личном посещении. Перед началом форума, основная тема которого была посвящена роли цифрового государства в жизнедеятельности предпринимателя, в Международном деловом совете решили провести эксперимент.

"Наши сотрудники попытались зарегистрировать компанию и провести другие необходимые, связанные с этим процедуры, которые обычно совершает предприниматель. И вот что нам удалось узнать. Многие процедуры доступны в режиме онлайн, однако основные, наиболее значимые для бизнеса, все равно приходится совершать при личном посещении, то есть в формате офлайн", - пояснил глава МДС.

Только личное посещение

По словам Аскара Сыдыкова, сотрудники МДС не смогли пройти государственную регистрацию онлайн на сайте Министерства юстиции. Как выяснилось, на эту процедуру может уйти от одного дня до двух недель. Нужно собрать все необходимые документы, а также нотариально заверить некоторые из них. Стоит учесть, что в Минюсте документы принимают только несколько часов в день.

Для налоговой регистрации тоже нужно прийти в налоговый орган по месту деятельности и принести ряд документов по списку.

Личное посещение необходимо для получения электронной цифровой подписи в Государственной регистрационной службе, то есть в центрах обслуживания населения (ЦОНах). Известно, что на очереди в ЦОНах жалобы идут постоянно.

"Цикл взаимодействия предпринимателя с госорганами для получения госуслуг включает дополнительные шаги. Например, занятия некоторыми видами деятельности, включая образовательную, требует наличия у предпринимателей лицензии. Информация по получению лицензий и разрешений имеется на сайте elicense.gov.kg, но получить их можно только при личном посещении", - пояснил vb.kg Аскар Сыдыков.

В случае если у предпринимателя работают люди по трудовому договору или контракту, ему надо встать на учет в Соцфонде. Если предприниматель собирается совершать безналичные расчеты, необходимо открыть расчетный счет в банке. И все это - через посещение госучреждений.

Немало времени потребуется для того, чтобы открыть компанию (ОсОО), но еще сложнее процедура прекращения предпринимательской деятельности - закрытия ОсОО. Это возможно только при посещении различных госорганов. Надо подать уведомление о прекращении деятельности в Минюст, сдать ликвидационные отчеты и другие документы в налоговые органы. Назначается ликвидационная проверка, для которой следует представить все требуемые отчеты и документы, сдать в Госархив перечень документов и т.д. Между тем есть все-таки госуслуги, которые предприниматель может получить онлайн.

Государственные услуги онлайн

В настоящее время государственный портал электронных услуг "Тундук" выполняет свои функции в онлайн-режиме. Система постоянно обновляется, что дает возможность предпринимателям, а также физическим лицам загрузить необходимые документы и представить их в соответствующие госорганы.

Сдача налоговой отчетности также проходит в онлайн-формате, однако ежегодно надо получать новую электронную цифровую подпись, необходимо физическое присутствие для подтверждения актов сверок, получения справки о налоговой регистрации на импорт товара и прочее.

Портал Минэкономики по проверкам деятельности субъектов предпринимательства http://proverka.gov.kg/ru/ предоставляет открытую информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с законодательством КР.

Международные рейтинги

Место Кыргызстана в международных рейтингах в сфере цифровизации услуг остается на более низких позициях по сравнению со странами региона.

Рейтинг электронного правительства ООН (EGDI) - один из ключевых индикаторов развития информационного общества в странах мира. Исследование содержит данные об уровне развития электронного правительства, а также системную оценку тенденций в использовании ИКТ госструктурами.

В рейтинге 2022 года среди 193 стран мира позиция Кыргызстана (81-е место) ниже, чем у соседей. У Казахстана (28-е место), у Узбекистана (69-е место). Но с каждым исследованием рейтинг нашей страны улучшается: в 2018 году КР был на 91-м месте, в 2020 – на 83-м.

Ниже позиции Кыргызстана в рейтинге готовности стран к внедрению искусственного интеллекта в госсекторе. Этот рейтинг разработан Оксфордским университетом в 2022 году среди 181 страны на основании анализа 39 индикаторов. Кыргызстан занимает в нем 119-е место, в то время как у Казахстана 72-е место, у Узбекистана - 79-е, у Таджикистана - 109-е.

Выводы

"В разговоре с экспертами мы пришли к мнению, что прежде чем проводить полную цифровизацию госуслуг и административных процедур, нужно оптимизировать их в офлайн- формате, возможно, исключить лишние функции, согласования, лицензии и разрешения. И потом уже, после оптимизации всех этих процедур и функций, проводить цифровизацию", - поделился своим мнением в интервью vb.kg глава МДС.

Государству необходимо быть более мобильным и оперативно подстраиваться под современные темпы мирового развития. При этом немалые преимущества может дать расширение участия бизнеса в развитии цифровизации в стране.