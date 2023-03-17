В Кыргызстане запустили программу "Правительственные акселераторы"

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и заместитель министра кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом, председатель Совета по конкурентоспособности Абдулла Нассер Лута дали старт запуску программы "Правительственные акселераторы". Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Мероприятие состоялось в государственной резиденции "Ала-Арча" по итогам 2-дневной работы сотрудников администрации президента Кыргызской Республики совместно с эмиратскими коллегами и представителями государственных органов Кыргызской Республики.

На первом этапе в течение 100 дней будут реализованы проекты по трем направлениям:

1. Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызской Республике.

2. Упрощение получения разрешений на установление электростанций для электромобилей в Кыргызской Республике.

3. Упрощение процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности.

Отметим, что программа "Правительственные акселераторы" – это специальный механизм проведения реформ, который был разработан правительством Объединенных Арабских Эмиратов, представляющий собой методологию, согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок".