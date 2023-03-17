В Баку обсудили упрощение таможенных процедур вдоль ТТК "Восток - Запад"

В городе Баку с участием председателя ГТС при МФ КР Самата Исабекова состоялась многосторонняя встреча по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры вдоль Транскаспийского коридора "Восток - Запад" с применением принципа "Единого окна". Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы усовершенствования транзитной системы и информационного обмена между таможенными администрациями путем создания единого транзитного портала.

Организация информационного электронного обмена транзитной информацией, интеграция информационных систем позволит расширить возможности оперативного обмена предварительной информацией. Упрощение транзитной таможенной процедуры позволит создать благоприятные условия для улучшения деловой среды, увеличения экспортного и транзитного потенциала стран – участников многосторонней встречи.

В международном мероприятии приняли участие руководители и представители таможенных администраций Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Грузии, Китая и Турции.

Также во встрече принимали участие генеральный секретарь ВТамО господин Кунио Микурия и заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохид Азимов, представители Европейской экономической комиссии ООН, Международного союза автомобильного транспорта (IRU) и других международных организаций.

По итогам встречи был подписан протокол многосторонней встречи на тему: "Транскаспийский международный средний коридор "Восток - Запад" с применением "Единого окна".

Вместе с тем в рамках указанного мероприятия состоялась встреча председателя ГТС при МФ КР Исабекова с генеральным секретарем ВТамО господином Кунио Микурия.

На встрече обсуждались акутальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества между ВТамО и ГТС при МФ КР, в том числе и проведение региональных мероприятий с участием представителей и экспертов ВТамО.