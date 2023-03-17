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Бакыт Торобаев встретился с пакистанскими бизнесменами

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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев встретился с бизнесменами из Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Бакыт Торобаев сказал, что визит представителей пакистанского бизнеса, заинтересованных в укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с Кыргызской Республикой, вселяет большие надежды на взаимное развитие экономик двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения и дальнейшего сотрудничества в фармацевтической, легкой промышленности, энергетики, образования, в области технологий и привлечения инвестиций.

Следует отметить, что на конец 2022 года товарооборот между двумя странами составил 11 млн 961 тыс долл США. В целях дальнейшего увеличения взаимного товарооборота будут приложены усилия, чтобы в торговом доме, расположенном в городе Лахор (Исламская Республика Пакистан), ассортимент продукции, производимой в Кыргызской Республике был увеличен и расширен.

В свою очередь представители пакистанской делегации заявили, что рассматривают Кыргызскую Республику как надежного делового партнера и готовы к активному сотрудничеству и реализации взаимовыгодных проектов".


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URL: https://www.vb.kg/428095
Теги:
Бакыт Торобаев, Пакистан, Кыргызстан, Кабинет министров
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