Бакыт Торобаев встретился с пакистанскими бизнесменами

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев встретился с бизнесменами из Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Бакыт Торобаев сказал, что визит представителей пакистанского бизнеса, заинтересованных в укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с Кыргызской Республикой, вселяет большие надежды на взаимное развитие экономик двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения и дальнейшего сотрудничества в фармацевтической, легкой промышленности, энергетики, образования, в области технологий и привлечения инвестиций.

Следует отметить, что на конец 2022 года товарооборот между двумя странами составил 11 млн 961 тыс долл США. В целях дальнейшего увеличения взаимного товарооборота будут приложены усилия, чтобы в торговом доме, расположенном в городе Лахор (Исламская Республика Пакистан), ассортимент продукции, производимой в Кыргызской Республике был увеличен и расширен.

В свою очередь представители пакистанской делегации заявили, что рассматривают Кыргызскую Республику как надежного делового партнера и готовы к активному сотрудничеству и реализации взаимовыгодных проектов".