Профессор Анэс Зарифьян: Фильм "Эсимде" - это настоящий кыргызский реализм

"Фильм "Эсимде" - это настоящий кыргызский реализм. Лента удивительна для меня тем, что вызывает полное доверии, доверяешь всему с первого и до последнего кадра. И не было ни одной секунды, когда бы показалось, что в ней есть какое-то передергивание, перекос, преувеличение или гиперболизация, - сказал vb.kg после просмотра декан медицинского факультета КРСУ, профессор Анэс Зарифьян. - Фильм подкупает своим текстовым немногословием. Диалоги сведены к минимуму, а ты всё понимаешь и сам расширяешь понимание того, что происходит на экране. Прекрасный актерский ансамбль. Но больше всего меня изумила актерская работа самого режиссера Актана Арыма Кубата".

По словам профессора Зарифьяна, для его поколения Дом кино, где в четверг состоялось первое заседание киноклуба "Альтернатива" имени Геннадия Базарова, - это особая площадка, овеянная духом присутствия Чынгыза Айтматова и всей команды, которая была создателем явления, получившим название "кыргызское чудо".

"Мы встречались здесь со многими деятелями кыргызского кинематографа и, конечно, с Геннадием Садыровичем Базаровым, который передал эстафету в надежные руки Актана Арыма Кубата, и подтверждение этому - наша сегодняшняя встреча", - добавил Анэс Гургенович.

"В 90-е годы, когда прекратилось финансирование и надо было как-то выживать, Геннадий Садырович пришел на "Кыргызтелефильм" и начал выпускать мгновенно снискавшую популярность авторскую программу "Альтернатива". Он по душам беседовал со зрителями о культуре, искусстве, и успел оставить в наследие очень интересные размышления и истории о наших талантливых людях и в этом его бесценный вклад", - сказал народный артист КР Тынай Ибрагимов.

Поэтому не случайно созданный киноклуб "Альтернатива", первое заседание которого прошло в Доме кино им.Айтматова, назван так в память о любимом народном кинорежиссере Геннадие Базарове. На площадке "Альтернативы", как рассказала одна из его организаторов, известный медиаэксперт Елена Баялинова, будут проходить показы и обсуждения лучших работ кинематографистов Кыргызстана, составляющих золотой фонд кыргызского киноискусства. На первом заседании показали и дискутировали о новом очень сильном фильме Актана Арыма Кубата "Эсимде". Таким образом, ученики и сподвижники Геннадия Садыровича хотят продолжить дело мастера, который призывал "не стесняться выносить сор из избы и показывать всё, как есть, жёстко и достоверно". В качестве наставления и наказа потомкам сам Базаров призывал игнорировать дилентантизм и серость и воспитывать будущие поколения на хорошем качественном кино, на котором можно учиться духовности и формировать, закалять свой характер.

"Фильм "Эсимде" дарит нам надежду, любовь, пробуждает в нас чувство гуманности и бережное отношение к природе, то, что имеет свою ценность в любом возрасте, - прокомментировал vb.kg свои впечатления профессор медицины Арсен Аскеров. – Нам важно выбираться из тех границ агрессии, в которых мы запутались и находимся как в заключении, и двигаться в направлении гуманности".

"Где мы находимся, и что хочет человечество? Сегодня агрессивное меньшинство диктует нам правила жизни и это происходит не только в Кыргызстане, а по всему миру и, к сожалению, с молчаливого согласия и одобрения интеллигенции, - считает депутат Жогорку Кенеша КР Адахан Мадумаров. - Очень символично, но киноклуб "Альтернатива" может собрать вокруг себя нашу интеллигенцию и дать ей новый импульс, иначе мы все по одному утонем. Грядет еще более агрессивное время. Сегодня мир практически разделился на две части, многие говорят о войне с той и другой стороны. Ничего подобного. Идет война человечества против сатанизма".

"Мы действительно многое потеряли на начальном этапе нашей независимости, но я не согласна с утверждением, что интеллигенция молчала и одобряла перекосы, которые мы переживали и продолжаем переживать сегодня, - поделилась своим мнением участница просмотра Дарика Джусаева. – Например, представитель этой интеллигенции Геннадий Садырович Базаров не молчал. И то, что мы здесь сегодня собрались под эгидой киноклуба "Альтернатива", имеет глубокий символизм, потому что в те дремучие, мракобесные, бездуховные годы начала и середины 90-х только Геннадий Базаров был лучом света в темном царстве и смело говорил об этом в своей телепередаче "Альтернатива".

По словам профессора-кардиолога Дамира Осмонова, фильм "Эсимде" показывает, в чем смысл жизни и как надо жить. Главный его герой Зарлык, который вследствие травмы потерял память и которого через 23 года нашел сын и привез в родное село, добровольно начинает убирать мусор в селе. И если в первое время сельчане не оценили его порыв, то позже проникаются к нему уважением. Он ни слова не говорит в фильме, но все его поступки свидетельствуют о чистоте его души и, можно сказать, служат для всех нас примером.

Как рассказал сам и режиссер, и сценарист, и исполнитель главной роли Актан Арым Кубат, "фильм "Эсимде" о безрассудстве людей. Главный герой, потерявший память, как метафора трагедии человеческой сущности. Он словно лакмусовая бумага, индикатор нравственности. Необузданные эмоции молодой семьи, гордыня, издевательское отношение к женщинам, ненависть между людьми, радикализация ислама, коррупция, отравленный воздух и испоганенная мусором земля, и во всей этой драматичной истории – любовь как хрупкая надежда обретения разума. Это еще одна попытка рассказать о трепетном отношении к происходящему вокруг себя и о том, можно ли сохранить нравственность в этом безжалостном, черством мире манкуртов. Такова главная идея моего фильма".

"Эсимде" - завершающая часть трилогии, где отсняты "Свет аке" о человеке, несущем людям свет добра, и "Кентавр" о потерявшем веру и о поисках Бога. Не знаю, хватит ли у меня сил на новую трилогию, хотя интересные задумки есть", - сказал vb.kg Актан Арым Кубат.

Напомним, фильм "Эсимде" удостоен в конце прошлого года Гран-при международного кинофестиваля "Евразия", прошедшем в Алматы. Это замечательная кинолента получила Гран-при и на австралийском кинофестивале. Этот фестиваль называют еще "Азиатским "Оскаром".