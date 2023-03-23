В 2023 году час Земли пройдет 25 марта

Каждый год более 180 стран мира принимают участие в данной акции. Самая массовая экологическая акция "Час Земли" проводится во всем мире с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), передает DKNews.kz.

Традиционно для привлечения внимания к различным экологическим темам в последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру с 20:30 до 21:30 символически отключают свет в своих домах и квартирах. Помимо этого, тысячи архитектурных памятников и значимых зданий мира гасят свою подсветку. Акция также поддерживается государственными и частными организациями стран.

Например, в прошлые годы в Кыргызстане проводили субботники в горах, а в соседнем Казахстане также уделяли внимание вопросам экологического активизма, защите редких видов животных и экотуризма, а 2023 году "Час Земли" там будет приурочен к теме важности сохранения природы страны.

"Важно понимать, что отключение света - это лишь повод обратить внимание людей на тему данной акции. Прежде всего "Час Земли" – это своеобразный экологический призыв бережного отношения к природе, это обращение к общественности к решительным мерам по сохранению климата планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. Подобное мероприятие помогает многим людям лично проявить экологически ответственное поведение. В 2023 году акция предлагает всем жителям сделать свой выбор – помогать родной природе", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

На официальном сайте акции в Казахстане earthhour.kz Центрально-Азиатская программа WWF подготовила несколько простых экологических советов, как каждый казахстанец в домашних условиях и быту может помочь природе своей страны. На сайте собраны советы по поведению в различных ситуациях: в дороге, в офисе, дома, в магазине или на отдыхе. Даже небольшие изменения в привычках помогут участвовать в бережном отношении к природе.

В частности в СМИ соседней республики появилась информация о том, что "Ежегодно один казахстанец создает около 400-450 кг мусора, большая часть которого формируется из продуктов потребления. Эта ситуация наглядно показывает, что человек ответственен за проблемы, связанные с замусориванием, следовательно, необходимо менять потребительское отношение людей к чистоте и окружающей среде наших городов, – отмечает председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева. – Воспитание культуры с акцентом на недопустимость засорения городов в совокупности с развитой инфраструктурой утилизации бытовых отходов. Привитие поведенческих навыков людей требует широкой информационной кампании о вреде, наносимом мусором человеку и природе. Полученные знания и приобретенные навыки позволят более эффективно и осознано подходить к решению этой проблемы".

А сколько мусора создает кыргызстанец, в селе или городе? Самое время подсчитать, подумать, и изменить привычки.