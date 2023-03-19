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Сотрудник посольства КР в РФ посетил осужденных в Якутии кыргызстанцев

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудник канцелярии Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в Якутске посетил осужденных граждан Кыргызстана, отбывающих наказание в исправительных колониях №1 и №7 УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Во время встречи сотрудник канцелярии Посольства информировал граждан Кыргызстана о процедурах перевода и экстрадиции осужденных лиц на родину, по правовым и другим интересующим их вопросам, а также вручил лично письма-разъяснения по обозначенному вопросу.

Кроме того, гражданам переданы наборы с продуктами питания, которые были подготовлены соотечественниками из кыргызской диаспоральной организации ЯРОО "Ынтымак".

Справочно: В настоящее время в исправительных колониях №1 №7 отбывают наказание 7 граждан КР".


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URL: https://www.vb.kg/428124
Теги:
колонии, Россия, Кыргызстан
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