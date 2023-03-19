Под председательством КР прошло первое заседание Экономического совета СНГ

Под председательством первого заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева состоялось первое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества государств-участниц СНГ.

"Председательство Кыргызской Республики в органах организации будет осуществляться в рамках реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, принятой Советом глав государств 18 декабря 2020 года. Мы будем следовать главным заложенным принципам о развитии и укреплении отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между государствами – участниками", - сказал Адылбек Касымалиев.

По итогам заседания совета подписаны следующие решения:

• О проекте Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки;

• О деятельности Межгосударственного совета "Радионавигация" в 2018–2021 годах;

• О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года;

• О реализации Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021–2025 годы;

• О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств- участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года на период до 2030 года;

• О придании статуса центра коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

• О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области подготовки специалистов для креативных индустрий, сферы гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности;

• О подготовке и проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах – участниках Содружества Независимых Государств;

• О внесении изменений в Решение Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ;

• О результатах документальной ревизии по расходованию Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств – участников Содружества долевых взносов государств – участников СНГ на финансирование в 2020–2022 годах мероприятий по продолжению в 2020–2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронение их на Родине;

Также в ходе заседания представлена информация "Об Основных направлениях сотрудничества государств – участников СНГ по формированию общественной приемлемости атомной энергетики" и "О деятельности центров коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года".