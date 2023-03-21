СМИ: В Киргизии вовсю пошла борьба с "колониальным сознанием"

На днях CABAR.asia – региональная аналитическая, информационная и образовательная платформа по Центральной Азии объявила, что в Кыргызстане деколонизация вышла из академической и научной сферы в широкую общественность: вопрос обсуждают на онлайн и офлайн площадках, инфлюенсеры задают новый тон в вопросе языка, а творческие люди интуитивным языком показывают нарративы полного суверенитета. Одним из инфлюенсеров, раскрывших в разных изданиях суть и направления "деколонизации" страны, стала Эльмира Ногойбаева – руководитель исследовательской площадки "Эсимде" ("Память"). пишет "Ритм Евразии".

Что-то с памятью у них стало

Первое, что бросается в глаза в диалогах СМИ и прочих информплощадок с инфлюенсером, это акцент на его профессионализм и знания. Деколонизация, диссидентство, постколониальные теории и дискуссии, колонизация науки, концепция линейного развития – таков набор заумных "академических терминов", которые использует профи (судя по заявлениям, специалист по работе с памятью) в своих суждениях по проблеме "деколонизации". Не беда, что "далеко не все понимают, что это такое", считает специалист – он готов разъяснить и открыть глаза. Поможет в этом память – она, по мнению авторитета постколониальных теорий, представляется связующим звеном и центром приложения основных усилий "деколонизаторов". Сама же деколонизация – это не что иное, как "процесс осмысления себя в прошлом, возвращения к себе".

"Занимаясь памятью долгое время, – подчеркивает свою исключительность инфлюенсер, – я понимаю, что память – это очень сильный, важный инструмент возвращения к себе, к собственной идентичности, к собственному прошлому, а значит к собственному достоинству. Когда человек не помнит своего прошлого, он не может быть уверенным в настоящем и будущем".

Покопавшись в своей памяти, профи объявляет советский период колонизацией и особо подчеркивает место в нем "белого человека". В советскую эпоху, оказывается, "человек из полноценного человека с достоинством и уверенностью в своих правах превратился в маленького испуганного винтика, который боялся всего. Люди потеряли память или из-за страха старались об этом не вспоминать".

"Белый человек" сыграл в этом решающую роль, потому как "та самая колония/метрополия", по словам Э. Ногойбаевой, полностью переписала историю народов. "Колония/метрополия" – это в понимании специалиста по памяти – Россия. Она – "такая неоимперия, которая пытается возродить свое влияние". Она определяла, "что было важно, а что нет; кто был героем, а кто – разбойником, как, например, с басмачами".

Басмаческая тема по сей день будоражит сознание людей: со слов активиста по "деколонизации", она очень волнует нынешнюю молодежь Киргизии, желающую узнать, кем были ее предки. До этого считалось, что ими были Джаманкул Дженчураев и Чолпонбай Тулебердиев, но оказывается – нет!

"Нам написала одна учительница из Джалал-Абада, – рассказывает Э. Ногойбаева, – и сообщила, что у неё полкласса внуки людей, которых называли басмачами, и они задают ей вопросы, на которые она не знает ответы. Почему эти дети не могут знать реальную правду? Пусть она будет не такая однозначная, но они будут её знать".

С какими чувствами будут жить "интересующиеся" дети, когда им прочитают доклады 1-го секретаря Джалал-Абадского райкома ВКП(б) Торекула Айтматова о бесчинствах предков-басмачей на юге Кыргызстана в отношении своих земляков, активистов памяти не беспокоит. Они уверены, что в раскрытии истории жестокости и насилия скрыт путь к самодостаточности, достоинству и уверенному движению вперед.

Кстати, о последствиях той самой "колонизации" своей родины много писал сын активного борца с басмачеством Чингиз Айтматов – человек достойный, уверенно шедший по жизни, несмотря на суровость судьбы. В статье "Думы на взлетной полосе", опубликованной в газете "Известия" в 1974 году, Айтматов рассуждает об изменениях, произошедших в судьбе киргизского народа в XX веке, о связи прошлого и настоящего. Поводом послужило открытие аэропорта "Манас" – воздушной гавани столицы советской Киргизии.

"Наша действительность, – обращался писатель к современникам и потомкам, – вобравшая в себя наряду с передовым социальным и техническим опытом XX века культурное наследие прошлого, давно перешагнула всякий мыслимый порог фантастического воображения минувших поколений. Все, что было в сказке, стало явью, стало обычной повседневностью".

Ценностная война, или Долой Отечество

Повседневность сегодняшнего дня такова, что отношения между людьми в современной Киргизии рассматриваются через призму событий на Украине. Равнодушных к происходящему мало. Не скрывает свое отношение к ситуации и руководитель "Эсимде". Она считает, что на самом деле "эта война не просто между двумя государствами, это ценностная война". Происходит сражение между двумя ценностными восприятиями мира и в том числе общего прошлого.

Великая Отечественная война оказалась той лакмусовой бумажкой, которая позволяет судить о персональной позиции активистки. Например, Гитлер со Сталиным у Ногойбаевой стали партнерами и союзниками. Сразу можно было предположить, что последует вслед за этим. По крайней мере, отказ от понимания единого для народов СССР Отечества не замедлил ждать.

"Если это была Отечественная, – обозначает исследователь "белых пятен" мучающую проблему, – то, как это для современного Кыргызстана, Казахстана или Молдовы воспринимается? Отечество чьё?" Различная трактовка ответа на этот вопрос ведет к появлению, например, такого: "А если это чужое Отечество, иначе говоря, колонизаторское Отечество, есть ли смысл защищать его?"

Материалы, предлагаемые для чтения исследовательской площадкой "Эсимде" по теме Великой Отечественной войны, дают представление о замыслах исследователей. В основу публикации Мицини Майнхофа "74 года Прощания с товарищами?" (опубликовано в 2019 году) положен вопрос "о мифе войны". Как повествует автор, он был направлен "на интеграцию всего населения СССР в единый советский народ, создавал общих врагов и общих героев". Для этого каждый советский этнос творил "свой малый миф, гармонически дополняющий это колоссальное идеологическое построение". Но настало время "утилизировать культурную и политическую память". Процесс этот идет полным ходом – не отстают от утилизации памяти пропагандисты на Украине, которые, по оценке Э. Ногойбаевой, "очень грамотно связали прошлую войну и гражданскую, идущую сейчас".

Идея утилизации памяти стала частью статьи ""Я помню": новый взгляд на войну", опубликованной на портале BBC news Кыргыз кызматы. "ООН приняла резолюцию, согласно которой этот день (9 мая. – Ч.Б.) будет отмечаться как "День памяти и примирения", – пишет корреспондент в Бишкеке. – Было бы лучше, если бы значение 9 мая было близко к этому значению. В противном случае День Победы вообще стал праздником. Многие вещи упускаются из виду на его фоне. Тот же Туркестанский легион не рассматривается. Или какова была судьба пленников? Они попали в мясорубку войны. Нам близка не великая победа, а личная судьба каждого человека".

Здесь уместно вновь вспомнить великого Айтматова. В конце 1950-х годов на киргизском радио планировалась радиопередача по повести "Лицом к лицу". Когда инсценировка была готова, Айтматову сообщили об отмене передачи, так как кому-то она не понравилась. "Так вот, этот товарищ, оказывается, счел, что сейчас не стоит бередить старые "раны", – дезертиры давно амнистированы и негуманно, видите ли, тревожить их, – возмущенно рассказывал писатель. – Нельзя, конечно, согласиться с такой трактовкой гуманизма. Зло, даже прощенное, остается злом. Мы должны обличать, клеймить его так же страстно, как мы его ненавидим".

Чингиз Торекулович рассказывал, что Великая Отечественная война предстала перед ликом буквально каждого из людей, и не было никого, кто обошел бы ее стороной. Кто пытался это делать, неизбежно сталкивался с самим народом, ибо то была общая судьба народа и никому не могло быть никакого исключения.

Манкурты правят

Накануне откровений "деколонизатора" в бишкекской газете "Новые лица" со статьей "Год войны против Украины: а совместная работа на победу международного права" выступил сам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. Главный европейский дипломат, посетовав на "агрессивный ревизионизм России и ее дестабилизирующую деятельность в целом", заявил об общемировой угрозе с ее стороны, которая, мол, затрагивает и страны Центральной Азии. Тревогу ЕС вызывает работа российской машины пропаганды, "стремящаяся всколыхнуть прошлое и прилагающая усилия промышленных масштабов для информационных манипуляций и иностранного вмешательства". Поэтому-де ЕС противодействует этой угрозе и рассчитывает в Центральной Азии на поддержку партнеров.

В Киргизии партнеры нашлись и призыв поддержали, запустив западную пропагандистскую модель. "Деколонизатор" и проводник идеи возвращения к собственной идентичности Ногойбаева обвинила Россию в стремлении сохранить свое влияние, в использовании СМИ для продвижения идеологии ностальгии "о том, как хорошо было в СССР".

Партнер ЕС бьет в набат: СССР давно нет, но метрополия осталась, она продолжает указывать, "что нужно знать, а что не нужно знать, где белое, а где черное". Хватит указывать и начинай реагировать на наши замечания, метрополия! "Те же российские СМИ и дипломаты, – жалуется "деколонизатор" газете "Новые лица", – до сих пор говорят: "Киргизия"".

Увы, не только дипломаты и журналисты говорят так, но и все русские люди, а также те, кто знает и уважает языки других народов. Невдомек специалистам по памяти, истории, "деколонизации", что у любого народа существуют собственные, исторически обусловленные и общественно признанные языковые нормы.

Язык, история, память – звенья одной цепи. Псевдоспециалисты, поддерживаемые из далеких стран, продвигающие заморские ценности, наносят удары в первую очередь по опорам народной памяти, выбивая почву из-под ног будущих поколений, переформатируя общественное сознание. При этом еще удивляются: "Огромный отток интеллектуалов идет, это видно по тому, как сильно падает качество профессионализма везде".