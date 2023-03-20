В Сети появились архивные фотографии снежных барсов Кыргызстана

В Центральном государственном архиве Кыргызстана команде Глобальной программы по охране снежного барса удалось обнаружить редкие фотографии снежного барса, сделанные на территории Кыргызстана. Об этом сообщает GSLEP. По его данным, некоторые снимки публикуются впервые в открытой Сети.

На фотокарточке 1933 года изображен кыргызский охотник, стоящий рядом с убитым им снежным барсом. К сожалению, личность фотографа и точное место съемки в архивных документах не были указаны. В госархиве сохранились удивительные фотографии детенышей снежного барса, которых осматривает ветеринарный врач Ю.И. Сударев в 1970 году (автор А. Клейменов), а также фотографии, запечатлевшие охоту на снежного барса в 1973 году (автор Э. Вильчинский).

Как напоминает Глобальная программа, в Советском Союзе охота на снежных барсов была разрешена круглый год и даже поощрялась, a их шкуры высоко ценились. Также продажа живых барсов была доходной статьей зооэкспорта на мировом рынке. До 80-х годов прошлого века Кыргызстан экспортировал огромное количество снежных барсов в зоопарки по всему миру.

В 90-е годы после распада Союза произошел бум продажи объектов фауны, таких как соколы балобаны, шкуры барсов, рога сайгаков и других. В результате нелегального отлова, количество барсов резко снизилось, и в то время ситуация стала критической. Несмотря на усилия по защите этих величественных животных, незаконное браконьерство до сих пор представляет серьезную угрозу для их выживания.

"Снежные барсы играют важную роль в экосистеме горных регионов, контролируя популяции добычи и помогая поддерживать баланс в природе. Они также являются ключевым видом для сохранения биоразнообразия в Центральной Азии, поскольку сохранение этих животных свидетельствует о сохранении уникальных видов растений и животных, которые процветают в местах их обитания", - говорится в сообщении GSLEP.

Справка: Глобальная программа по охране снежного барса и его экосистем (GSLEP) была инициирована 12 странами ареала снежного барса. При поддержке международных организаций и многосторонних агентств GSLEP способствует обмену передовым опытом в области охраны природы, межправительственному сотрудничеству и тесному взаимодействию между многочисленными заинтересованными сторонами.