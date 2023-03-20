"Печное отопление домов вносит наибольший вклад в образование смога"

На неформальном урбан-мероприятии "Шааркана" эксперты рассказали о такой приоритетной мере в борьбе со смогом, как утепление домов, и обсудили механизмы стимулирования утепления со стороны государства. Об этом сообщает пресс-служба экоорганизации MoveGreen.

По ее данным, исследование ПРООН/ЮНЕП в КР 2022 г. доказало, что печное отопление жилого сектора вносит наибольший вклад в образование смога в отопительный период. К 2022 году вокруг Бишкека образовалось до 50 новостроек частных домохозяйств, а также дома в черте города, которые в основном отапливаются твердым топливом.

Другими источниками смога являются дым от ТЭЦ и котельных, дымящая свалка, около полумиллиона автомобилей в Бишкеке, 94% из которых, согласно данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, находятся на пределе выработки ресурсов, пожары, пыль открытого грунта и другое.

Согласно анализу ОО "МувГрин" данных мониторинга качества воздуха КыргызГидрометом и независимого мониторинга, воздух также загрязнен и летом. Летом 2021 года бишкекчане дышали "чистым" воздухом только 5 дней. Теплому времени года характерно загрязнение воздуха опасными газами, как диоксид азота.

По словам руководителя ОО "МувГрин" Марии Колесниковой, необходимо сделать упор на стимулирование утепления частных домов, так как это увеличит эффективность любого вида отопления. "Проблема не в недостатке вырабатываемой энергии, а в том, что мы ее теряем. По оценкам экспертов, до 70% тепла уходит через неутепленные стены, потолок, пол, окна и двери. В тоже время газификация жилых массивов не должна быть приоритетным видом отопления из-за отсутствия ресурса в стране, высоких цен на проведение и установку оборудования, а также растущих цен на природный газ", - считает Колесникова.

На данный момент энергоэффективность и теплоизоляция не популярны, и необходимо вести информационную кампанию на национальном уровне, продвигая и обучая население снижать потребление тепловой энергии и электричества.

"Эксперты называют энергоэффективность пятым видом топлива и продвигают приоритезацию теплоизоляции через муниципальный и государственный револьверный Фонд по энергоэффективности. Эта мера не только внесет практичный вклад в улучшение качества воздуха, но также снизит нагрузку на тепловые сети в условиях энергокризиса, а также уменьшит парниковые выбросы, ускоряющие процессы изменение климата", - говорится в сообщении экоорганизации.