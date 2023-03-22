Государства-члены ШОС обсудили сферу туризма

В городе Варанаси под председательством индийской стороны состоялась встреча руководителей туристских администраций государств-членов ШОС. От имени Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики принял участие заместитель министра–директор департамента туризма Самат Шатманов, сообщает пресс-служба МКИСиМП КР.

"На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии, перспективах и инициативах сотрудничества между государствами-членами ШОС в сфере туризма, где участники заявили о своей готовности содействовать устойчивому развитию туризма в государствах-членах ШОС. В повестку дня заседания были включены вопросы, касающиеся текущего состояния и сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма.

В своей речи заместитель министра Самат Шатманов рассказал о потенциале туризма в Кыргызской Республике, также подчеркнул, что основной целью государства является создание благоприятных условий для работы организаций и предприятий туристской индустрии, формирование современной законодательной и нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие деятельности данной сферы.

Кроме того, Самат Шатманов отметил, что ШОС создает уникальную площадку для обмена мнениями по дальнейшему продвижению экономического сотрудничества и партнерства в сфере продвижения туризма, и подчеркнул необходимость продолжения совместной работы с секретариатом по налаживанию скоординированных и эффективных сотрудничество государств-членов ШОС в сфере туризма.

В ходе встречи участники подписали ряд официальных документов, которые приняли для дальнейшей совместной работы по линии ШОС".