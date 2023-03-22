Кабмин ввел ограничения на вывоз драгоценных металлов из Кыргызстана

Введены количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, соответствующее решение принято на заседании ведомства.

"Решение направлено на защиту отечественной ювелирной отрасли и оказание содействия в развитии отечественного производства ювелирных изделий при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы вне таможенной территории.

Исходя из этого и в соответствии с разделом X Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран приложения 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, кабинетом министров принято решение:

- ввести по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной территории в одностороннем порядке согласно Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования" от 21 апреля 2015 года № 30), сроком на шесть месяцев на товарные позиции 7106, 7107 00 000 0, 7108, 7109 00 000 0, 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в объеме не более 500 кг.

Принятое решение вступит в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования" - говорится в сообщении кабмина.