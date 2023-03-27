Школьники из Кыргызстана побывали в Ямало-Ненецком автономном округе

Школьники из Кыргызстана приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие молодежной общественной дипломатии с государствами – членами СНГ, сохранение исторической памяти, в частности с Ямало–Ненецким автономным округом.

Организатором данных мероприятий является департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках проекта в Окружную столицу ЯНАО город Салехард прибыли делегации из трех стран СНГ – Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

Республику Казахстан представляли Общественное объединение "Атамнын Аманаты". Республику Беларусь: школа № 223 г. Минск и Маховская средняя школа г. Могилёва. Из Кыргызстана приехала делегация Общественнного обьединения Кыргызской республики "Русский культурный центр "Гармония", ребята из поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" - поискового отряда Учкун села Ичке-Жергез Ак-Суйского района и отряда школы имени Жумаша Асаналиева Джеты-Огузского района.

Надо отметить, что мероприятия, направленные на развитие молодежной общественной дипломатии с государствами – членами СНГ, акцентировались на тематике сохранения исторической памяти.

Во время обзорной экскурсии по городу участники пересекли Полярный круг, возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы, провели митинг у бюста Героя Советского Союза Зверева Анатолия, и торжественную часть, которая проходила в стенах Ямальского многопрофильного колледжа.

С приветственным словом выступила заместитель Председателя Законодательного собрания ЯНАО, координатор федерального проекта "Историческая память" Фиголь Наталья Валерьевна. Также с приветственным словом от лица организаторов выступил заместитель департамента внешних связей Ямало – ненецкого автономного округа Дмитрий Лушников.

Делегации побывали в школе в села Катравож имени Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Зверева(1925 - 1944), где гостям рассказали, что – Герой был стрелком 973-го стрелкового полка (270-я стрелковая дивизии, 6-я гвардейская армии, 1-й Прибалтийского фронта).

"Младший сержант. 26 июня 1944 года младший сержант Зверев в числе первых форсировал реку Западная Двина в районе деревни Ерошево (Шумилинский район, Витебская область). Скрытно подобравшись к траншее врага, закидал её гранатами, уничтожив 10 немецких солдат, чем способствовал переправе штурмовых отрядов. полка. Погиб, похоронен в Витебской области. И именно в этой школе в села Катравож он работал учителем до призыва", - пояснил экскурсовод.

Ученица 9-го класса школы имени Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева (1923 – 1944) села Отуз-уул Иссык – Кульской области Айгерим Касенова, рассказала, что ее земляк был пулемётчиком 199-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии ефрейтор.

"25 июня 1944 года разрывом вражеской мины бойцы его расчёта были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Подпустив на близкое расстояние контратакующих гитлеровцев, он расстреливал их в упор. Было уже истреблено более 20-ти, когда кончились боеприпасы и в ход пошли гранаты. Когда враги подошли совсем близко, не желая сдаваться в плен, он последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов. Похоронен в Витебской области.

А здесь в поездке я узнала, что оба бойца похоронены в одной братской могиле в Витебской области, оба, каждый за свой подвиг, удостоены звания - Герой Советского Союза посмертно", - рассказала Айгерим.

Айгерим Касенова рассказала что каждый выпускник её школы мечтает побывать в села Катровож, на родине Анатолия Зверева и на месте их гибели в Беларуси. Она привезла с собой портрет и изготовила "раскладушку" с фотоматериалами о судьбе Джумаша Асаналиева и подарила школе.

Все вместе ребята изготовили копии Знамени Победы, которые иностранные представители забрали с собой для использования во время шествия в Бессмертном полку в странах проживания.

А потом была подлёдная рыбалка и катание на снегоходах, и еще множество игр, квестов, на командную работу детей и взрослых из трех государств.

Делегации посетили динопарк, поучаствовали в квесте в парке культур и отдыха "Юбилейный"

-