Базарбаев рассказал жителям Тонского района о новых возможностях занятости

Сегодня, 23 марта, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече в селе Боконбаево с жителями Тонского района рассказал о новых активных мерах по трудоустройству и занятости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

""Президент Садыр Жапаров поставил перед нами две задачи. Первая – содействие занятости граждан на внутреннем рынке труда, и вторая - поиск достойных условий труда на внешних рынках для трудящихся мигрантов.

Поэтому с прошлого года малоимущие семьи могут заключить социальный контракт с государством и открыть собственный малый бизнес.

Уже около 3 тысяч семей отказались от социальных пособий и начали собственное дело. В текущем году таких семей будет уже 10 тысяч, а через три года – 26 тысяч.

Надо помнить, что каждый социальный контракт улучшает благосостояние еще нескольких человек, так что цифру 10 тысяч надо смело умножать на 3 или даже на 5", - рассказал глава минтруда, отметив, что также ведомство расширяет возможности трудоустройства на рынках труда Европы и Азии.

Встречи Министра Кудайбергена Базарбаева с малоимущими семьями, гражданами с инвалидностью и пожилыми – то есть, с получателями услуг по социальному обеспечению проходят согласно графику по всей стране, чтобы дать возможность жителям, в первую очередь, отдаленных сел рассказать о своих проблемах.

В прошлом году в таких встречах приняли участие более 5 тысяч человек".