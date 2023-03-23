Кыргызстан представлен на международной туристической выставке в Малайзии

В Малайзии впервые на масштабном уровне Кыргызская Республика была представлена на международной туристической выставке MATTA FAIR-2023, которая проходила с 17 по 19 марта в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, кыргызстанский павильон был организован Фондом поддержки развития туризма при активном содействии Посольства Кыргызской Республики в Малайзии.

Делегацию Кыргызской Республики с участием трех отелей и двух туроператоров возглавила президент фонда Елена Калашникова. В ходе выставки состоялся ряд В2В-встреч. Всем участникам и гостям были презентованы туристические материалы.

В рамках выставки MATTA FAIR-2023 также состоялся туристический бизнес форум с участием более 100 представителей зарубежных компаний. От малазийской стороны участие приняли Президент Ассоциации туристических агентств и туроператоров Малайзии Тан Кок Лианг и Исполнительный директор Малайзийской международной торгово-промышленной палаты Шон Эдвард Чих.

В ходе форума с приветственным словом выступил временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Малайзии Атай Наматбаев, который вкратце рассказал о возможностях наращивания инвестиционного сотрудничества и призвал малазийских инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству с кыргызскими компаниями.

По итогам мероприятия подписаны четыре меморандума о сотрудничестве между фондом поддержки развития туризма КР и ассоциацией туристических агентств и туроператоров Малайзии, а также тремя малазийскими туристическими компаниями.