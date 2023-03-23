Министры здравоохранения стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге

Делегация из Кыргызстана во главе с министром здравоохранения КР Гулнарой Баатыровой принимает участие на форуме "Здоровое общество", которое проходит 23-24 марта 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Форум проходит в Таврическом дворце, где с первого года своей работы располагается штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. Деловая программа включает в себя более 20 мероприятий. Девиз Форума - "Пространство для сотрудничества во имя здоровья".

Участие в работе форума "Здоровое общество" примут министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, а также министры здравоохранения стран независимых содружеств (СНГ).

Организаторы мероприятия - проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество" и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум проходит при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, Правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации".