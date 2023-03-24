Сбыть или не сбыть - вот вопрос... Когда речь идёт о наркотиках

Вопрос о том, было ли у гражданина Талантбека О. намерение торговать наркотиками, решался в трех судах – Жайылском, Чуйском областном и, наконец, Верховном.

Поймали О. на пути следования из Суусамырской долины в Бишкек со свертком марихуаны. Выяснилось (он и сам этого не отрицает), что в Суусамыре у него было несколько закладок. Приехал он туда на чужой машине, забрал одну из закладок, по пути в столицу угостил водителя и угостился сам. В момент, когда машину тормознули на посту (больно уж подозрительно она передвигалась), оба – и водитель, и пассажир – были в известном веселом состоянии.

О. – ранее несудимый отец пятерых малолетних детей, без определенного рода деятельности. Наркоман с солидным стажем. То есть вопрос о его привлечении к уголовной ответственности в судах не рассматривался: ясно, что подсудимый виновен в хранении и перевозке крупной партии наркоты. Ясно было также, что он нуждается в принудительном лечении от своей пагубной привычки. Но вот была ли у него цель сбыта марихуаны или нет – от этого зависела тяжесть наказания.

Жайылский районный суд решил, что была, и приговорил О. к шести годам колонии общего режима.

Суд Чуйской области поверил подсудимому в части того, что продавать он свое зелье не собирался. Водителю, в частности, не продавал, а дал покурить исключительно из человеколюбия. Приговор изменен на пять лет пробационного надзора с обязательным лечением от наркозависимости.

Верховный суд тоже решил, что цель сбыта не доказана, и утвердил вердикт второй инстанции.