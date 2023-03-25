Погода
$ 87.42 - 88.28
€ 94.30 - 95.30

Представители Кыргызстана принимают участие в Конференции ООН по воде

195  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конференция ООН по водным ресурсам проходит в штаб-квартире ООН с 22 по 24 марта 2023 года. В ней принимают участие и представители Кыргызстана.

Почему эта конференция важна для Кыргызстана? И что должны знать граждане нашей страны о воде? Давайте попробуем актуализировать самые важные проблемы.

1. Глобальный водный кризис

Вода имеет важнейшее значение для благосостояния людей, производства энергии и продовольствия, здоровых экосистем, гендерного равенства, сокращения масштабов нищеты и многого другого. При этом в настоящее время мы сталкиваемся с глобальным водным кризисом.

Миллиарды людей во всем мире по-прежнему не имеют доступа к воде. По оценкам, более 800 000 человек ежегодно умирают от болезней, непосредственно связанных с небезопасной водой, неадекватной санитарией и плохой гигиеной.

Спрос на этот драгоценный ресурс продолжает расти: около четырех миллиардов человек испытывают острую нехватку воды в течение по крайней мере одного месяца в году. Поскольку вода имеет решающее значение для многих аспектов жизни, важно обеспечить ее защиту и надлежащее управление этим ресурсом.

2. Вода и климат неразрывно связаны

От увеличения наводнений, непредсказуемых дождей и засух воздействие изменения климата на воду можно видеть и ощущать с ускоряющемся темпе. Эти последствия угрожают устойчивому развитию, биоразнообразию и доступу людей к воде и услугам санитарии.

Согласно последнему докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии климатических служб по водным ресурсам, связанные с водой риски растут с угрожающей скоростью. С 2000 года число наводнений увеличилось на 134 процента, а продолжительность засух – на 29.

В то же время вода может послужить ключом к решению проблемы изменения климата. Объемы проникновения углерода в атмосферу можно снизить путем защиты окружающей среды. Расширение зон торфяников и водно-болотных угодий и реализация устойчивых методов ведения сельского хозяйства помогут снизить нагрузку на запасы пресной воды, а улучшение инфраструктуры водоснабжения и санитарии может обеспечить каждому доступ к жизненно важным ресурсам в будущем.

Вода должна находиться в центре климатической политики и планов действий национальных правительств. Правильное управление водными ресурсами может помочь повысить устойчивость, смягчить последствия изменения климата, защитить общества и экосистемы.

3. Пришло время для смелых обязательств

По словам Ли Цзюньхуа, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам и Генерального секретаря Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года, этот форум - площадка для принятия смелых мер и решения широкого спектра проблем, связанных с водой.

Конференция объединяет глав государств и правительств, министров и заинтересованных сторон во всех секторах для достижения согласованных на международном уровне целей устойчивого развития. Одним из основных итогов Конференции станет выработка Повестки дня по водным ресурсам, в которой будут отражены все добровольные обязательства, связанные с водой, и методы отслеживания прогресса их выполнения. Повестка дня направлена на то, чтобы побудить государства-члены, заинтересованные стороны и частный сектор взять на себя обязательства по срочным действиям по решению существующих водных проблем.

4. Пять ключевых областей

Конференция включает пять "интерактивных диалогов", нацеленных на укрепление и ускорение действий в ключевых направлениях:

Вода для здоровья: доступ к безопасной питьевой воде, гигиене и санитарии.

Вода для устойчивого развития: оценка взаимосвязи между водой, энергией и продовольствием, а также анализ устойчивого экономического и городского развития.

Вода для климата и окружающей среды: биоразнообразие, климат, устойчивость и снижение риска бедствий.

Вода для сотрудничества: трансграничное и международное водное сотрудничество, межсекторальное сотрудничество и водные ресурсы в рамках Повестки дня на период до 2030 года.

Десятилетие действий в области водных ресурсов: ускорение осуществления целей Десятилетия, в том числе в рамках Плана действий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Как принять участие?

Плачевное состояние водных ресурсов Земли – критическая проблема, которая затрагивает всех. В то время как государства-члены ООН, правительства и заинтересованные стороны готовятся взять на себя обязательства по водным ресурсам, ООН призывает всех жителей планеты принять свои собственные меры. Любые действия – будь то малые или большие – могут помочь ускорить достижение Целей устойчивого развития.

Вот несколько простых действий, которые могут быть включены в повседневную жизнь:

Принимайте более короткие души и уменьшайте потери воды в вашем доме.

Поскольку 44 процента бытовых сточных вод не подвергаются безопасной очистке, принятие более коротких душей является эффективным способом сэкономить этот драгоценный ресурс.

Участвуйте в очистке местных рек, озер или водно-болотных угодий. Посадите дерево или создайте свой собственный сад. Эти действия могут помочь защитить водные экосистемы от загрязнения и снизить риск наводнений и эффективно хранить воду.

Просвещайте население в вопросах гигиены и важности соблюдения норм санитарии, особенно для благополучия женщин и девочек. Нарушьте табу, начав разговор на эту тему в местном сообществе, школе или на рабочем месте.

Узнайте больше о целях и задачах ЦУР 6 и продолжайте выступать за принятие "зеленых" решений на местном и национальном уровнях. Поддержите кампании, связанные с водой, а также ищите другие способы, способные защитить водные ресурсы.

Источник: news.un.org


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428253
Теги:
вода, Кыргызстан, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  