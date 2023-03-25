Представители Кыргызстана принимают участие в Конференции ООН по воде

Конференция ООН по водным ресурсам проходит в штаб-квартире ООН с 22 по 24 марта 2023 года. В ней принимают участие и представители Кыргызстана.

Почему эта конференция важна для Кыргызстана? И что должны знать граждане нашей страны о воде? Давайте попробуем актуализировать самые важные проблемы.

1. Глобальный водный кризис

Вода имеет важнейшее значение для благосостояния людей, производства энергии и продовольствия, здоровых экосистем, гендерного равенства, сокращения масштабов нищеты и многого другого. При этом в настоящее время мы сталкиваемся с глобальным водным кризисом.

Миллиарды людей во всем мире по-прежнему не имеют доступа к воде. По оценкам, более 800 000 человек ежегодно умирают от болезней, непосредственно связанных с небезопасной водой, неадекватной санитарией и плохой гигиеной.

Спрос на этот драгоценный ресурс продолжает расти: около четырех миллиардов человек испытывают острую нехватку воды в течение по крайней мере одного месяца в году. Поскольку вода имеет решающее значение для многих аспектов жизни, важно обеспечить ее защиту и надлежащее управление этим ресурсом.

2. Вода и климат неразрывно связаны

От увеличения наводнений, непредсказуемых дождей и засух воздействие изменения климата на воду можно видеть и ощущать с ускоряющемся темпе. Эти последствия угрожают устойчивому развитию, биоразнообразию и доступу людей к воде и услугам санитарии.

Согласно последнему докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии климатических служб по водным ресурсам, связанные с водой риски растут с угрожающей скоростью. С 2000 года число наводнений увеличилось на 134 процента, а продолжительность засух – на 29.

В то же время вода может послужить ключом к решению проблемы изменения климата. Объемы проникновения углерода в атмосферу можно снизить путем защиты окружающей среды. Расширение зон торфяников и водно-болотных угодий и реализация устойчивых методов ведения сельского хозяйства помогут снизить нагрузку на запасы пресной воды, а улучшение инфраструктуры водоснабжения и санитарии может обеспечить каждому доступ к жизненно важным ресурсам в будущем.

Вода должна находиться в центре климатической политики и планов действий национальных правительств. Правильное управление водными ресурсами может помочь повысить устойчивость, смягчить последствия изменения климата, защитить общества и экосистемы.

3. Пришло время для смелых обязательств

По словам Ли Цзюньхуа, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам и Генерального секретаря Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года, этот форум - площадка для принятия смелых мер и решения широкого спектра проблем, связанных с водой.

Конференция объединяет глав государств и правительств, министров и заинтересованных сторон во всех секторах для достижения согласованных на международном уровне целей устойчивого развития. Одним из основных итогов Конференции станет выработка Повестки дня по водным ресурсам, в которой будут отражены все добровольные обязательства, связанные с водой, и методы отслеживания прогресса их выполнения. Повестка дня направлена на то, чтобы побудить государства-члены, заинтересованные стороны и частный сектор взять на себя обязательства по срочным действиям по решению существующих водных проблем.

4. Пять ключевых областей

Конференция включает пять "интерактивных диалогов", нацеленных на укрепление и ускорение действий в ключевых направлениях:

Вода для здоровья: доступ к безопасной питьевой воде, гигиене и санитарии.

Вода для устойчивого развития: оценка взаимосвязи между водой, энергией и продовольствием, а также анализ устойчивого экономического и городского развития.

Вода для климата и окружающей среды: биоразнообразие, климат, устойчивость и снижение риска бедствий.

Вода для сотрудничества: трансграничное и международное водное сотрудничество, межсекторальное сотрудничество и водные ресурсы в рамках Повестки дня на период до 2030 года.

Десятилетие действий в области водных ресурсов: ускорение осуществления целей Десятилетия, в том числе в рамках Плана действий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Как принять участие?

Плачевное состояние водных ресурсов Земли – критическая проблема, которая затрагивает всех. В то время как государства-члены ООН, правительства и заинтересованные стороны готовятся взять на себя обязательства по водным ресурсам, ООН призывает всех жителей планеты принять свои собственные меры. Любые действия – будь то малые или большие – могут помочь ускорить достижение Целей устойчивого развития.

Вот несколько простых действий, которые могут быть включены в повседневную жизнь:

Принимайте более короткие души и уменьшайте потери воды в вашем доме.

Поскольку 44 процента бытовых сточных вод не подвергаются безопасной очистке, принятие более коротких душей является эффективным способом сэкономить этот драгоценный ресурс.

Участвуйте в очистке местных рек, озер или водно-болотных угодий. Посадите дерево или создайте свой собственный сад. Эти действия могут помочь защитить водные экосистемы от загрязнения и снизить риск наводнений и эффективно хранить воду.

Просвещайте население в вопросах гигиены и важности соблюдения норм санитарии, особенно для благополучия женщин и девочек. Нарушьте табу, начав разговор на эту тему в местном сообществе, школе или на рабочем месте.

Узнайте больше о целях и задачах ЦУР 6 и продолжайте выступать за принятие "зеленых" решений на местном и национальном уровнях. Поддержите кампании, связанные с водой, а также ищите другие способы, способные защитить водные ресурсы.

Источник: news.un.org