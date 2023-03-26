Медучреждения КР и РФ подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках форума "Здоровое общество", который проходит в Санкт-Петербурге, министр здравоохранения Гулнара Баатырова посетила ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" и ознакомилась со структурой и услугами центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также между Клинической больницей скорой медицинской помощи при Минздраве КР и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума стороны пришли к взаимопониманию об обмене опытом в области построения системы менеджмента качества медицинских услуг в травматологии и ортопедии; подготовка и повышение квалификации специалистов посредством проведения учебных курсов и мастер-классов; обмен специалистами в целях проведения исследований и консультаций; обмен информацией в области травматологии и ортопедии, по вопросам представляющим взаимный интерес; обмен информацией по вопросам нового оборудования, фармацевтической продукции и развития технологий в области травматологии и ортопедии и др.