Погода
$ 87.46 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

Медучреждения КР и РФ подписали меморандум о сотрудничестве

238  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках форума "Здоровое общество", который проходит в Санкт-Петербурге, министр здравоохранения Гулнара Баатырова посетила ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" и ознакомилась со структурой и услугами центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также между Клинической больницей скорой медицинской помощи при Минздраве КР и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума стороны пришли к взаимопониманию об обмене опытом в области построения системы менеджмента качества медицинских услуг в травматологии и ортопедии; подготовка и повышение квалификации специалистов посредством проведения учебных курсов и мастер-классов; обмен специалистами в целях проведения исследований и консультаций; обмен информацией в области травматологии и ортопедии, по вопросам представляющим взаимный интерес; обмен информацией по вопросам нового оборудования, фармацевтической продукции и развития технологий в области травматологии и ортопедии и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428293
Теги:
Россия, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  