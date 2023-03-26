МВД: Во время рейда выявлено 25 фактов организации незаконной миграции

C 13 по 17 марта текущего года Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) МВД проведены оперативно-профилактические мероприятия в целях противодействия незаконной миграции, выявления и

пресечения нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел на территории республики проводился комплекс оперативно-профилактических мероприятий под кодовым названием "Нелегал".

По результатам проверки территориальными подразделениями органов внутренних дел выявлено ряд нарушений:

- Выявлено 25 фактов организации незаконной миграции.

- Установлено 5 фактов нарушений правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы.

- выявлено 4 факта незаконной деятельности по трудоустройству граждан;

- выявлено 142 фактов нарушений иностранными гражданами установленного

порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда.

- установлено 29 фактов нарушения приграничным трудящимся-мигрантом правил осуществления трудовой деятельности в КР;

- установлено 116 фактов нарушений лицами, пригласившими в КР или принимающими иностранных граждан и лиц без гражданства, установленного порядка их пребывания;

Всего выявлено 320 фактов нарушений в сфере противодействия незаконной миграции. Органами внутренних дел по выявленным фактам нарушений наложено штрафов на сумму более чем 1 500 000 сомов.

Кроме этого, в ходе рейдовых профилактических мероприятий "Нелегал" задержаны 19 лиц, находящихся в розыске, выявлено 7 фактов преступлений по линии противодействия экстремизму, 1 факт преступления по линии

незаконного оборота наркотиков, также изъято 15 единиц огнестрельного оружия, установлен также 1 факт незаконного пересечения государственной границы.