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Мэрия напоминает о воздержании от расточительства при проведении обрядов

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия столицы напоминает о воздержании от чрезмерного расточительства при проведении семейных торжеств и поминальных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в целях реализации указа президента Садыра Жапарова "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" в Первомайском районе проходят встречи с горожанами.

Совместно с имамами встречи проходят по всем местным территориальным управлениям района (МТУ). На собраниях присутствовали актив, домкомы, квартальные и жители.

Также разъяснительные беседы с прихожанами проходят в мечетях.

Во время встреч обсудили меры исполнения, а также предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на социальное положение в обществе.

Подобные разъяснительные работы продолжаются.

Как отмечает муниципалитет, целью указа является повышение социального и экономического уровня жизни граждан Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/428300
Теги:
мэрия, президент, свадьба, похороны, Бишкек, Кыргызстан
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