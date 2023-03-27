Кабмин и ООН утвердили план работы на 2023–2024 годы

На днях кабинет министров Кыргызской Республики и Организация Объединенных Наций в КР провели заседание в рамках Совместного стратегического координационного комитета по новой рамочной программе ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2023-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, заседание проходило под сопредседательством председателя кабмина Акылбека Жапарова и постоянного координатора ООН Антье Граве.

Основной целью встречи было утверждение планов совместной работы Рамок сотрудничества на 2023-2024 годы.

В своем вступительном слове Акылбек Жапаров поблагодарил систему ООН и выразил приверженность укреплению всестороннего сотрудничества. Он подчеркнул актуальность планов совместной работы для улучшения жизни людей и создания лучших условий для развития, особенно в свете проводимых реформ.

"Мы вступаем в новую эру еще более инклюзивного и всестороннего партнерства с Кыргызстаном на основе нашей новой пятилетней Рамочной программы сотрудничества – ключевого инструмента в нашем коллективном стремлении к устойчивому, равноправному и справедливому развитию в соответствии с национальными приоритетами развития и в поддержку Повестки дня на период до 2030 года. В рамках совместных планов работы мы стремимся решать сложные вопросы развития в интересах людей и планеты, в первую очередь охватывая наиболее уязвимые слои населения и не оставляя никого позади. По мере того, как мы работаем с правительством, парламентом, гражданским обществом, частным сектором, молодежью, академическими кругами и другими сторонами, чтобы поддержать Кыргызстан в достижении его амбициозных целей в области развития, мы будем и впредь руководствоваться неотложной необходимостью достижения ЦУР к 2030 году", - сказала Постоянный координатор ООН в КР Антье Граве.

Она также подчеркнула, что Рамочная программа сотрудничества представляет собой основу сотрудничества ООН с Кыргызстаном в целях развития по четырем приоритетным направлениям:

Качественные социальные услуги;

1. Зеленое социально-экономическое развитие;

2. Действия по борьбе с изменением климата и управление рисками бедствий; и

3. Управление, права человека и гендерное равенство, социальная сплоченность и мир.

В январе и феврале 2023 года совместные рабочие планы обсуждались на национальных консультациях с представителями соответствующих государственных учреждений, гражданского общества, профсоюзных организаций, частного сектора и других партнеров.

Совместный стратегический руководящий комитет правительства Кыргызстана и Организации Объединенных Наций является высшим руководящим органом Рамок сотрудничества Организации Объединенных Наций в интересах устойчивого развития.