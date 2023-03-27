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Состоялась презентация сборника стихов Шандора Петёфи на кыргызском языке

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- Назгуль Абдыразакова
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В венгерском посольстве в Бишкеке состоялась презентация сборника стихов известного венгерского поэта Шандора Петёфи на кыргызском языке.

Произведения венгерского поэта перевели Кубаныч Акаев и Акун Ашыров под редакцией Памирбека Казыбаева. В сборник вошли 165 стихов поэта.

Книга вышла в свет при поддержке Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Посольства Венгрии в Кыргызской Республике, Музея литературы Венгрии имени Шандора Петёфи, Фонда Шандора Петёфи и ОО "Дом-центр Алыкула".

На мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги, представители Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства образования и науки, интеллигенции Кыргызстана и Венгрии и другие.

В своем выступлении венгерский посол Шандор Дороги отметил, что эта презентация привлекла к себе широкую аудиторию в Кыргызстане, еще раз доказав крепкую кыргызско-венгерскую связь.


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URL: https://www.vb.kg/428329
Теги:
посольство, Венгрия, поэт, Кыргызстан
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