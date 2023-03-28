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Поисковики ищут родных красноармейца Таштана Мукамбетова из Ичке-Жергеза

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- Светлана Лаптева
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Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" просит откликнуться родных красноармейца Таштана Мукамбетова.

В поисковый отряд "Учкун" села Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что найдены останки бойца 302 стрелковой дивизии Таштана Мукамбетова, который ранее считался пропавшим без вести.

По документам "Память народа" значится, что красноармейца Мукамбетова Таштана с фронта ждала жена Суларка Мукамбетова (может имя написано с ошибкой), а значит мы можем предположить, что остались дети.

В нескольких документах имя и фамилия солдата пишутся с искажением, но понятно, что речь идет об одном бойце. Указано, что он пропал без вести 12.01.1943 года в Ростовской области, где-то указывается Сталинградская.

При этом есть документ, в котором он числится пропавшим в 1944 году, а также есть документ о награждении его медалью "За отвагу", но пока неясно, возможно речь идет об его однофамильце. Данные требуют перепроверки.

- Обращаемся ко всем кыргызстанцам, просим вспомнить может быть кто-то знает родных Таштана Мукамбетова. В настоящее время в селе никто из его родных не проживает. Может быть родные переехали, проживают в Кыргызстане или за его пределами. Родные должны получить новость о находке поисковиков, - говорит руководитель отряда "Учкун" Айнура Кангелдиева


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URL: https://www.vb.kg/428334
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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