"Увеличение доходов от работы таможни – это успех президента и его команды"

По сравнению с предыдущими годами сейчас объем поступлений от уплаты таможенных платежей и сборов значительно увеличился. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков.

"Темпы роста поступлений по линии таможенной службы увеличились. За последние 2 года поступления от таможенных сборов и платежей превысили установленный план. В 2022 году таможней собрано 74,3 млрд сомов.

Показатели за январь-февраль 2023 года также показывают положительную динамику.

Так, за январь 2023 года в республиканский бюджет от таможни поступило 6 млрд 42 млн сомов. Этот показатель на 316,4 млн сомов превышает установленный план. За февраль 2023 года собрано 6 млрд 488 млн сомов.

Давайте сравним собранные таможенные платежи за февраль с 2017 по 2023 годы:

в 2017 году собрано 1,9 млрд сомов

в 2018 году - 3,2 млрд сомов

в 2019 году - 2,7 млрд сомов

в 2020 году - 1,8 млрд сомов

в 2021 году - 2,8 млрд сомов

в 2022 году - 4,7 млрд сомов.

В феврале 2023 года собрано 6 млрд 488 млн сомов.

"Резкий рост доходов на таможне – это успех Президента Садыра Жапарова и его команды. Это результат эффективных реформ, установление новой системы, наведение порядка и контроля", - говорит Орунбеков.