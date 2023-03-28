В Кыргызстане введено ограничение на вывоз драгметаллов

В настоящее время принято постановление Кабинета Министров КР "О введении количественных ограничений на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Основной целью данного постановления является оказание содействия при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы вне таможенной территории в связи с отсутствием технологического оборудования на территории Кыргызской Республики в целях стимулирования роста производства отечественной ювелирной продукции.

Пунктом 1 вышеуказанного постановления введены количественные ограничения на вывоз с территории КР драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной территории в одностороннем порядке согласно Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории ЕАЭС драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования" от 21 апреля 2015 года), сроком на шесть месяцев на товарные позиции 7106, 7107 00 000 0, 7108, 7109 00 000 0, 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в объеме не более 500 кг.

Согласно пункту 10 Положения о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, приложения №14 к решению Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 (далее Положение), помещение драгоценных металлов или металлов, имеющих покрытие из драгоценных металлов (коды из 7106, 7107 00 000 0, из 7108, 7109 00 000 0, 7110 и 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, если продуктами переработки являются ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных дел мастеров, другие изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, имеющих покрытие из драгоценных металлов не допускается, за исключением случаев, когда государством-членом принято решение о введении количественных ограничений на вывоз таких товаров для переработки вне таможенной территории в одностороннем порядке в соответствии с разделом Х Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

В этом случае помещение таких товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена акта государственного контроля".