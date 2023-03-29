Поисковики ищут родных фронтовиков Ильи и Ивана Добренко из Чаека

В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" поступил запрос на розыск родных родственников младшего лейтенанта Ильи Кириловича ДОБРЕНКО, 1919 г.р., который призывался из Джумгальского района Киргизской ССР.

Поисковики России пояснили, что он "уроженец Поспелихинского района Алтайского края. Национальность: украинец. Командир противотанкового ружья ПТР 820 сп 117 сд. В личном деле офицера указано, что с фронта ждала жена Каларистова Мария Дмитриевна. Адрес: Джумгальский район, село Чаек.

- Обнаружен боец в конце 2015 года ПО "Патриот 60" на территории Невельского района Псковской области у самой границы с Республикой Беларусь в одной воронке с еще семью бойцами. Захоронен на территории Невельского района. Опознан по медали "За боевые заслуги". Также был награжден орденом "Красная Звезда", которого при нем обнаружено не было. Просим помощи в поиске родственников для уведомления о месте гибели и захоронения героя и передачи медали", - написали поисковики.

Просьба к Министерству обороны, архивным сотрудникам, муниципальной власти, айыл окмоту проверить по архивным данным информацию о Марие Дмитриевне Каларистовой. Возможно, у них были дети и в чьей то семейной истории сохранились истории встреч с семьей погибшего. А может на нашу удачу живы его прямые наследники и тогда семье положено получение ордена.

Также в базе данных Память народа значится Добренко Иван Кириллович, 1925 года рождения. Возможно это брат Ильи Кирилловича Добренко и мы сможем найти его или его потомков.

Помогите поисковикам распутать историю и восстановить справедливость.

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