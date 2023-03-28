Президент Садыр Жапаров принял посла Пакистана Хасана Али Зайгама

Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 марта, принял чрезвычайного и полномочного Посла Исламской Республики Пакистан Хасана Али Зайгама по случаю вручения верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По ее данным, глава государства поздравил посла с официальным началом миссии, и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

Садыр Жапаров также поздравил братский народ Пакистана со священным месяцем Рамазан. Вместе с тем он выразил соболезнования семьям и близким погибших 21 марта в результате сильного землетрясения в Пакистане.

Президент отметил, что кыргызская сторона придает важное значение торгово-экономическим отношениям с Пакистаном и заинтересована в увеличении товарооборота, в частности в экспорте сельхозпродукции кыргызстанских фермеров, в продвижении инвестиционного и туристического сотрудничества.

Глава государства предложил усилить научное сотрудничество между высшими учебными заведениями Кыргызстана и Пакистана и запустить программу по обмену студентами.

Со своей стороны, посол Хасан Али Зайгам передал Садыру Жапарову теплые слова приветствия от президента Исламской Республики Пакистан Арифа Рахмана Алви, поздравил со священным месяцем Рамазан и выразил благодарность за соболезнования.

Хасан Али Зайгам отметил, что Пакистан ощущает на себе глобальные изменения климата и переживает воздействие на страну природных катаклизмов. В связи с этим посол отметил, что пакистанская сторона надеется на поддержку Кыргызстана в мероприятиях, направленных на предупреждение природных бедствий.

Также дипломат подчеркнул, что двусторонние отношения между Кыргызстаном и Пакистаном последовательно укрепляются плодотворным сотрудничеством во многих сферах взаимного интереса.

Большой потенциал, по словам Хасана Али Зайгама, имеют торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в области туризма. Он предложил продолжить работу по запуску прямых авиасообщений из Лахора и Исламабада в Бишкек, что положительно скажется на росте туристического потока для обеих сторон и создаст благоприятные условия для бизнес-кругов.

Относительно инвестиционного сотрудничества Хасан Али Зайгам подчеркнул, что компании Пакистана заинтересованы в создании в Кыргызстане совместных предприятий, в частности в области фармацевтики.

В завершении встречи Садыр Жапаров направил президенту Пакистана приглашение посетить Кыргызстан в любое удобное для него время, а также поручил ускорить работу по запуску прямых авиарейсов между двумя странами.