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В Бишкеке пройдет очередное заседание Межправительственной комиссии КР и РФ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня в городе Бишкеке пройдет 24-е заседание Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе заседания стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, касающихся текущего состояния и дальнейших перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов.

Для участия в заседании в Кыргызскую Республику с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

В Международном аэропорту "Манас" его встретил первый заместитель председателя кабинета

министров Адылбек Касымалиев.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.


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URL: https://www.vb.kg/428368
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан, Кабинет министров
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