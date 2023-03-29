В Бишкеке пройдет очередное заседание Межправительственной комиссии КР и РФ

Сегодня в городе Бишкеке пройдет 24-е заседание Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе заседания стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, касающихся текущего состояния и дальнейших перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов.

Для участия в заседании в Кыргызскую Республику с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

В Международном аэропорту "Манас" его встретил первый заместитель председателя кабинета

министров Адылбек Касымалиев.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.