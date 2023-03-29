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Акылбек Жапаров и Андрей Широков обсудили вопросы сотрудничества

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял исполнительного директора Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрея Широкова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в сфере экономики, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения.

Глава кабинета министров выразил благодарность Андрею Широкову за поддержку в реализации крупных инфраструктурных проектов в Кыргызской Республике.

"Сегодня Евразийский фонд стабилизации и развития стал надёжным партнером стран всего евразийского пространства в деле устойчивого развития экономики",- отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь Андрей Широков рассказал о проектах, реализуемых в Кыргызской Республике при поддержке Фонда, в том числе направленных на развитие энергетических ресурсов, образования и улучшения технического оснащения медицинских учреждений.

Отметим, что Андрей Широков прибыл в Бишкек для участия в 24-ом заседании Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству".


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URL: https://www.vb.kg/428376
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан
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