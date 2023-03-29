Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 г. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г. Документ есть в распоряжении "Ведомостей", его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки.

ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств – членов ЕАЭС с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., а также сведения о полученных доходах.

К запросу приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно ей, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества (фрода) на своих сетях. Далее до конца 2024 г. телекомкомпании разработают "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов". А к I кварталу 2025 г. операторы должны снизить ставки международного интерконнекта (межоператорские отношения, определяющие условия и размер взаиморасчетов между операторами за предоставляемый ими трафик) и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

"Ведомости" направили запросы в Минэк, Минцифры России и ЕЭК.

Сейчас роуминг в странах ЕАЭС значительно дороже. Например, 1 Мб интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 руб., все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 руб./мин, в другие страны – 39 руб./мин. У "Мегафона" есть пакетные тарифы в странах СНГ – 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 руб. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 руб./мин, по стране – 2,86 руб./мин, звонки в другие страны – 7,49 руб./мин.

Дорожная карта предусматривает "логичные этапы реализации" и результат будет зависеть от исполнения необходимых мероприятий всеми участниками, сообщил представитель МТС. "Мы готовы рассматривать возможность введения комфортных тарифов для абонентов на территории ЕАЭС, но для этого нужно просчитать себестоимость тарифов и оценить дополнительные расходы операторов связи", – говорит представитель "Мегафона".

Скорее всего, для всех операторов из стран ЕАЭС произойдет определенное выпадение доходов, продолжает представитель МТС, но конкретных подсчетов не приводит.

По мнению представителя "Мегафона", возможное снижение тарифов не должно приводить к значимому сокращению доходов отрасли. В то же время в дополнительном тарифном регулировании нет необходимости, поскольку рынок конкурентный, тарифная политика местных операторов гибкая и это позволит предложить абонентам максимально выгодные условия, полагает он.

Представители Tele2 и "Билайна" воздержались от комментариев.

Отмена роуминга на территории ЕАЭС носит политический характер, смысл которого состоит в объединении стран содружества, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Инициатива аналогична той, что уже реализована на территории Евросоюза, и тарифы там ниже, чем могли бы быть при взаиморасчетах между операторами отдельно взятых стран.

Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен более двух лет назад (с 2021 г.) и декларировался как "возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях". На деле отмена роуминга оказалась номинальной, говорят участники рынка и эксперты.

Отмена роуминга в Белоруссии означает введение лимитов на бесплатные входящие звонки в сутки, а также снижение цен на исходящие звонки относительно "обычного" роуминга, объясняет источник в одном из опрошенных "Ведомостями" операторов. Например, абонент может получать вызов и говорить в день бесплатно определенное количество минут, а минута исходящих звонков будет стоить в 7 раз дешевле по сравнению со звонками из стран с роумингом.

Номинально в Белоруссии роуминг уже отменен из-за частых поездок граждан между странами, говорит Кусков. По факту речь идет об отмене международного роуминга, но национальный роуминг остается, т. е. входящие звонки станут бесплатными, а вот за исходящие и интернет нужно будет платить дополнительно в соответствии с тарифами каждого оператора, объясняет он.

Как следует из sms от "Мегафона" одного из абонентов этого оператора, находящегося в Белоруссии, бесплатны первые 15 минут входящих звонков в сутки, затем минута стоит уже 3,5 руб. Исходящий звонок или выход в интернет активирует оплату в 399 руб./сутки, это 60 мин исходящих в Россию и любых входящих звонков или 1 Гб интернета, "а далее безлимит на скорости 128 Кбит/c". Для абонентов Tele2 в Белоруссии входящие бесплатны, исходящие на все номера России – 3,5 руб./мин, а на исходящие на номера в стране пребывания – 6 руб./мин. Для сравнения: исходящие вызовы на номера в страны СНГ стоят 65 руб./мин. 1 Гб трафика в день будет стоить для абонентов Tele2 в Белоруссии 350 руб.

В то же время на территории других союзных государств у всех операторов действует роуминг, как и в прочих иностранных государствах.

Операторы вряд ли готовы к отмене роуминга в ЕАЭС, категоричен аналитик агентства MForum Алексей Бойко. В этом смысле вполне показательна ситуация с Белоруссией, где роуминг фактически так и не был отменен, указывает он. Декларируемая отмена роуминга действительно оборачивается тарифами в разы ниже, чем при роуминге в других странах, но фактически маскируется разнообразными тарифными опциями, а наибольшие выгоды получаются только при использовании входящих звонков, согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Абонентам отмена роуминга, безусловно, дает приятное ощущение того, что не нужно переживать за возможные большие или неожиданные счета, что бывает с абонентами в поездках за пределы страны, продолжает Бойко. В то же время выпадение доходов при отмене роуминговых платежей операторы могут компенсировать ростом использования услуг связи внутри стран, предупреждает Бойко. Скорее всего, телекомкомпании компенсируют выручку увеличением тарифов на других территориях действия роуминга, предполагает Савватин.