На трассе Бишкек-Ош задержаны наркоторговцы при сбыте гашиша

На трассе Бишкек-Ош оперативники СБНОН задержали двух наркоторговцев при сбыте гашиша в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудникам СБНОН МВД КР поступила информация о том, что некий гражданин по имени "Куба" в Джалал-Абадской области занимается незаконным сбытом наркотиков.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Джалал-Абадской области и начата до следственная проверка.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий 18 марта на трассе Бишкек-Ош в селе Кетмен-Тобо, Токтогульского района были задержаны двое граждан Кыргызстана: А.К. и К.И. при сбыте наркотиков в особо крупном размере. При задержании у них обнаружено и изъято 65 брикетов коричневого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" весом 786 гр.

Далее, при проведении обыска в автомашине марки "Ниссан" принадлежащий одному из задержанных нашли еще 48 гр. "гашиша". Общий вес изъятого вещества составил 834 грамма.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц,

причастных к преступлению.

По данному факту СС УВД Джалал-Абадской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО-25 Оша.