В Оше возбудили уголовное дело в отношении стройкомпании "А-П"

Прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело в отношении строительной компании, ведущей строительные работы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В ходе проверки установлено, что ОсОО "А-П" по улице Тилеке-Баатыр города Ош ведет самовольные строительные работы без наличия архитектурно-строительных документов, разрешающих строительство многоэтажного жилого дома.

По данному факту прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело по статье 214 (самоуправство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".