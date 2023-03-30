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В Оше возбудили уголовное дело в отношении стройкомпании "А-П"

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело в отношении строительной компании, ведущей строительные работы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В ходе проверки установлено, что ОсОО "А-П" по улице Тилеке-Баатыр города Ош ведет самовольные строительные работы без наличия архитектурно-строительных документов, разрешающих строительство многоэтажного жилого дома.

По данному факту прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело по статье 214 (самоуправство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/428425
Теги:
Ош, строительство, Кыргызстан, уголовное дело, прокуратура
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